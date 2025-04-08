Zonguldak Yeşilay Şube Başkanlığından Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret

Zonguldak Yeşilay Şube Başkanı Nail Altuntaş ile yönetim kurulu üyeleri ve sosyal hizmet uzmanı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Yeşilayın genel çalışmaları, bağımlılıkla mücadele stratejileri, ulusal ve yerel düzeyde yürütülen projeler hakkında bilgi sunuldu.

Ayrıca ziyarette, toplum sağlığını önceleyen projelerde yerel işbirliğinin önemi vurgulandı.

Altuntaş ve beraberindekiler, kabulü ve destekleri için Vali Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti.