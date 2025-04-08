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        Zonguldak Yeşilay Şube Başkanlığından Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret

        Zonguldak Yeşilay Şube Başkanı Nail Altuntaş ile yönetim kurulu üyeleri ve sosyal hizmet uzmanı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 16:17 Güncelleme: 08.04.2025 - 16:40
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        Zonguldak Yeşilay Şube Başkanlığından Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret
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        Zonguldak Yeşilay Şube Başkanı Nail Altuntaş ile yönetim kurulu üyeleri ve sosyal hizmet uzmanı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

        Ziyarette Yeşilayın genel çalışmaları, bağımlılıkla mücadele stratejileri, ulusal ve yerel düzeyde yürütülen projeler hakkında bilgi sunuldu.

        Ayrıca ziyarette, toplum sağlığını önceleyen projelerde yerel işbirliğinin önemi vurgulandı.

        Altuntaş ve beraberindekiler, kabulü ve destekleri için Vali Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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