Devrek'te "Batı Karadeniz Gençlik Festivali" düzenlenecek

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde "Batı Karadeniz Gençlik Festivali" düzenlenecek.

Devrek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin sosyal ve kültürel dinamizmini artırmak, gençliğin enerjisini sahaya yansıtmak amacıyla geçen yıl ilki düzenlenen festivalin bu yıl ikincisini gerçekleştirilecek.

Sadece ilçenin değil, kentin gençlerini ve ailelerini buluşturacak festival, DJ performansları, konserler ile çeşitli etkinliklere sahne olacak.

Egemenlik Piknik ve Mesire Alanı'nda 24 Mayıs'ta düzenlenecek festival, katılımcılara gün boyu keyifli vakit geçirme imkanı sunacak.