Zonguldak'ta hükümlülerden şehitlik ziyareti ve çevre temizliği

Ayrıca, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Barutçu, denetimli serbestlik altında bulunan hükümlülere yönelik "15 Temmuz'un Önemi" konulu seminer sunumu yaptı.

Zonguldak'ta hükümlüler şehitlik ziyareti ve çevre temizliği yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.