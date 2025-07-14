Zonguldak'ta hükümlülerden şehitlik ziyareti ve çevre temizliği
Zonguldak'ta hükümlüler şehitlik ziyareti ve çevre temizliği yaptı.
Zonguldak'ta hükümlüler şehitlik ziyareti ve çevre temizliği yaptı.
Zonguldak Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" şehitlik ziyaret gerçekleştirildi.
Şehitlerin ebedi ikametinin temizliği denetimli serbestlik altındaki hükümlülerce yapıldı.
İl müftülüğünde görevli din hizmetleri uzmanı Mehmet Soytürkoğlu tarafından Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi.
Ayrıca, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Barutçu, denetimli serbestlik altında bulunan hükümlülere yönelik "15 Temmuz'un Önemi" konulu seminer sunumu yaptı.
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