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        Zonguldak'ta hükümlülerden şehitlik ziyareti ve çevre temizliği

        Zonguldak'ta hükümlüler şehitlik ziyareti ve çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:49 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:49
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        Zonguldak'ta hükümlülerden şehitlik ziyareti ve çevre temizliği
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        Zonguldak'ta hükümlüler şehitlik ziyareti ve çevre temizliği yaptı.

        Zonguldak Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" şehitlik ziyaret gerçekleştirildi.

        Şehitlerin ebedi ikametinin temizliği denetimli serbestlik altındaki hükümlülerce yapıldı.

        İl müftülüğünde görevli din hizmetleri uzmanı Mehmet Soytürkoğlu tarafından Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi.

        Ayrıca, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Barutçu, denetimli serbestlik altında bulunan hükümlülere yönelik "15 Temmuz'un Önemi" konulu seminer sunumu yaptı.

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