Zonguldak'ta çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Zonguldak'ta çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Zonguldak'ta çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Eceler köyü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da alevleri söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 15 dekar alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışması sürüyor.
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