Zonguldak'ta çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eceler köyü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

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