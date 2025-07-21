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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 12:37 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:37
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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin şüpheli tutuklandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Hamzafakıhlı Mahallesi'nde, arkadaş olan E.Ç. (29) ile Tekin Beşikçi (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç, önce tartıştığı Beşikçi'yi, sonra da kavgayı ayırmak isteyen F.D'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Beşikçi, kaldırıldığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Aynı hastaneye götürülen F.D, tedavisinin ardından taburcu edildi. Şüpheli E.Ç. ise gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada, Tekin Beşikçi'nin, 20 Ağustos 2020'de Alaplı-Akçakoca kara yolunda park halindeki aracında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Yavuz Beşikçi'nin oğlu olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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