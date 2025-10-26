Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Zonguldak'ta konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, terörle mücadelelerinin noktalanmadığını belirterek, "Eğer sözlerine sadık kalırlarsa ne ala. Kalmadıkları noktada, Mehmetçiğimiz de devletimiz de tüm birimlerimiz de gerekeni yapacak kudrete hem sahada hem masada sahiptir." dedi.

        Giriş: 26.10.2025 - 18:26 Güncelleme: 26.10.2025 - 18:26
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, terörle mücadelelerinin noktalanmadığını belirterek, "Eğer sözlerine sadık kalırlarsa ne ala. Kalmadıkları noktada, Mehmetçiğimiz de devletimiz de tüm birimlerimiz de gerekeni yapacak kudrete hem sahada hem masada sahiptir." dedi.

        Kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı’na katılan Büyükgümüş'ü, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu ve Saffet Bozkurt ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan karşıladı.

        Toplantı öncesi konuşan Büyükgümüş, terörün hayatın her alanında etkili olduğuna dikkati çekerek, 40 yıldır süren terörle mücadelenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı sayesinde yeni bir safhaya girdiğini söyledi.

        Büyükgümüş, savunma sanayisindeki atılımlara işaret ederek, "Terörün en yoğunlaştığı anlarda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyaya ilan etti, dedi ki 'Biz bunların inine gireceğiz ve bunları yok edeceğiz.' Ve milli savunma sanayimizi kurarak, Mehmetçiğimizi dünyada en seçkin orduların sahip olduğu teçhizatla donatarak büyük bir başarı elde ettik." diye konuştu.

        Büyükgümüş, İHA ve SİHA'ların dışarıdan temin edilmek zorunda kalındığı dönemlerin geride kaldığını belirterek, "İHA ve SİHA’ları geliştirerek sadece bugün kendi ihtiyaçlarımızı karşılayan değil dünyaya da öncülük eden bir konuma geldik. Bu güçle, bu kararlılıkla terörün belini kırdık. " ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "terörü sınır ötesinde önleme" stratejisine işaret eden Büyükgümüş, şöyle devam etti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımız dünyaya bir şey ilan etti; dedi ki, 'Ben artık terörün kendi sınırlarıma tehlike olarak girmesini beklemeyeceğim. Kaynağında, neredeyse gidip bu terörü yok edeceğim.' Suriye'de yaptıklarımızla, Irak'ta başardıklarımızla terör örgütü orada da çalışamaz hale geldi. Elde ettiğimiz bu iki stratejik kazanımla, bugün geldiğimiz noktada terör örgütü varlığını sona erdirme kararı aldı. İstihbarat birimlerimiz, savunma bakanlığımız, bu manada çok detaylı bir takiple terör örgütünün tasfiye sürecini takip ediyor. Ya sözlerine sadık kalırlar bu tasfiyeyi gerçekleştirirler ya da gerçekleştirirler. Biz terörle mücadeleye ara vermiş değiliz. Bizim terörle mücadelemiz bitmiş, noktalanmış değil. Eğer sözlerine sadık kalırlarsa ne ala. Kalmadıkları noktada, Mehmetçiğimiz de devletimiz de tüm birimlerimiz de gerekeni yapacak kudrete hem sahada hem masada sahiptir."

        Konuşmasında dezenformasyon ve provokasyonlara karşı uyanık olunması çağrısında bulunan Büyükgümüş, "Asla ve asla, bu konuda ortaya konan dezenformasyonlara, yalanlara, provakasyonlara AK Parti teşkilatları olarak zihnimizi de gönlümüzü de asla açmayacağız." dedi.

        Büyükgümüş’ün partiye yeni üye olan gençlere rozetlerini takmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

