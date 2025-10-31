Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Emekli torna ustası merak sardığı resme tutkuyla bağlandı

        FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ta emekli olduktan sonra resme merak saran torna ustası Erhan Kardaş, uğraşını tutkuyla sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 12:00 Güncelleme: 31.10.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli torna ustası merak sardığı resme tutkuyla bağlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ta emekli olduktan sonra resme merak saran torna ustası Erhan Kardaş, uğraşını tutkuyla sürdürüyor.

        Termik santralden 2002 yılında emekli olan 72 yaşındaki Kardaş, boş zamanını değerlendirmek için uğraş edinmek istedi.

        Halk Eğitimi Merkezinde yağlı boya resim kursuna 6 yıl önce kaydolan Kardaş, eğitimde resme olan yatkınlığını fark ederek bu alana ağırlık verdi.

        Atölyeye çevirdiği evinin balkonunda yaptığı resimleri arkadaşları ve akrabalarına hediye eden Kardaş, 2023 yılında Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde ilk kişisel sergisini açtı.

        Bu zamana kadar 40'ın üzerinde resim yapan Kardaş, ayrıca apartman ve bahçe duvarlarını da renklendiriyor.

        Erhan Kardaş, AA muhabirine, emekli olduktan sonra vaktini değerlendirebileceği bir hobisi olmadığını söyledi.

        Bir yakınının ısrarıyla resim kursuna yazıldığını, hayatı boyunca bu alana yatkınlığının farkında olmadığını belirten Kardaş, "Halk Eğitimi Merkezinde kursa yazıldım. Ben kursa başladım, yeğenim vardiyaları dolayısıyla gelemedi. Ben başladım, bırakamadım." dedi.

        Kardaş, kursta işin inceliklerini öğrendiğini anlatarak, "Orada biraz arkadaş edindik. Resmin nasıl yapılacağını öğrendik. Daha önce yağlı boya çalışması yapmadım. Belki de yaptıklarım güzel değil de hoca 'çok güzel' diyordu. Sonra bayağı resim yapmaya başladım, resimler çoğaldı. Hanım, 'Bu resimleri ne yapacaksın?' demeye başladı. Dolapların, koltukların arkası hep resim oldu." diye konuştu.

        Eğitimler sayesinde resim yeteneğini geliştirdiğini dile getiren Kardaş, 2023 yılında Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde ilk kişisel sergisini açtığını kaydetti.

        Serginin ilgi gördüğünü ifade eden Kardaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Resimlerim bayağı beğenildi. Sergi açmaktan ziyade ben bu işi öğrenmek istedim. İlk olarak kara kalemle başlattılar bizi, oranları öğrettiler. Resim yaptıkça öğretmen gelip 'çok güzel olmuş Erhan abi, güzel oluyor ha gayret' diyordu. Belki öyle demeseydi ve benle ilgilenmeseydi, ben de ilgisiz kalsaydım ilerletemeyebilirdim."

        Ortaokul yıllarında resimle ilgili bir anısını paylaşan Kardaş, "Kara kalem veya kuru ya da suluboya resimleri yapıyorduk. Büyük bir resim defterim vardı. Resim defterimi aldı öğretmen. O da zaten resim değil de tarih öğretmeniydi. O resimlerin hepsini sergiye çıkardı. Benim adımı hatırlayamamış. Başka bir arkadaşımın adıyla benim resimlerim sergiye çıktı. O zaman çocuktuk, öğretmene gidip de bir şey diyemedik. Ondan sonra hiç resimle ilgilenmedim." ifadelerini kullandı.

        Kardaş, ilerleyen yaşına rağmen resim yapmakta gösterdiği azminin herkese örnek olması gerektiğini vurgulayarak, "Öğrenmenin yaşı yok. İstersen 80 yaşına gel yine de öğrenebilirsin. Önemli olan o işe gönül vermek. Ben de gönül verdim ki bu işler oldu. Gençlerin bu kurslara gitmelerinde veya bir sanat öğrenmelerinde çok büyük fayda var. Katılsınlar, üretim yapsınlar. Ben ki bu yaştan sonra bu işi öğrendiysem gençler bu işleri daha kaliteli şekilde yapabilirler." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Turizmde gelir rekoru
        Turizmde gelir rekoru
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Japonlardan 'ters ithalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters ithalat' hamlesi
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?

        Benzer Haberler

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yeni akademik yılı açılış töreni düzen...
        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yeni akademik yılı açılış töreni düzen...
        Eski Meclis Başkanı Şentop BEUN'da akademik yılı açılış törenine katıldı
        Eski Meclis Başkanı Şentop BEUN'da akademik yılı açılış törenine katıldı
        Milli bilek güreşçi İsmail Hacı Bekar, madalyaya doymuyor
        Milli bilek güreşçi İsmail Hacı Bekar, madalyaya doymuyor
        Zonguldak'ta su gösterili 29 Ekim kutlaması (2)
        Zonguldak'ta su gösterili 29 Ekim kutlaması (2)
        Zonguldak'ta su gösterili 29 Ekim kutlaması
        Zonguldak'ta su gösterili 29 Ekim kutlaması
        Zonguldak'ta denizde hortum oluştu
        Zonguldak'ta denizde hortum oluştu