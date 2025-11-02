Zonguldak'ta kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ölen 2 kişinin cenazesi defnedildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kahvehaneye av tüfeğiyle ateş açılması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Saldırıda ölen kahvehane sahibi Kasım Özcan ile Aydın Özbakış'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak Coburlar köyüne getirildi.

Özcan için olayın meydana geldiği kahvehaneyle aynı binadaki evinin önünde helallik alındı.

Cenazeler, Coburlar Köyü Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Özbakış ve Özcan'ın yakınları, tabutların başında gözyaşı döktü.

- Olay

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Coburlar köyünde av tüfeğiyle kahvehaneye gelen O.Ö. (32) rastgele ateş etmiş, saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan kahvehane sahibi Kasım Özcan (59) ile Aydın Özbakış (37), Gökhan G. (39) ve Hüseyin G. (67) yaralanmıştı.

Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özcan ve Özbakış, kurtarılamamıştı. Gökhan G. ve Hüseyin G. ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.