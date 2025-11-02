Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ölen 2 kişinin cenazesi defnedildi

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kahvehaneye av tüfeğiyle ateş açılması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 01:29 Güncelleme: 02.11.2025 - 01:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ölen 2 kişinin cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kahvehaneye av tüfeğiyle ateş açılması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

        Saldırıda ölen kahvehane sahibi Kasım Özcan ile Aydın Özbakış'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak Coburlar köyüne getirildi.

        Özcan için olayın meydana geldiği kahvehaneyle aynı binadaki evinin önünde helallik alındı.

        Cenazeler, Coburlar Köyü Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

        Özbakış ve Özcan'ın yakınları, tabutların başında gözyaşı döktü.

        - Olay

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Coburlar köyünde av tüfeğiyle kahvehaneye gelen O.Ö. (32) rastgele ateş etmiş, saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan kahvehane sahibi Kasım Özcan (59) ile Aydın Özbakış (37), Gökhan G. (39) ve Hüseyin G. (67) yaralanmıştı.

        Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özcan ve Özbakış, kurtarılamamıştı. Gökhan G. ve Hüseyin G. ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

        Aracıyla olay yerinden uzaklaşan ve bir süre sonra Çaycuma Adliyesi'ne giderek tanıdığı bir polise teslim olan O.Ö'nün, psikolojik sorunları nedeniyle polislikten malulen emekli edildiği, daha önce anne ve babasına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle de hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        Kara listeye alındı
        Kara listeye alındı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"

        Benzer Haberler

        2 kişiyi fuhuş çetesi kurduklarını düşünüp öldürdüğünü öne sürdü
        2 kişiyi fuhuş çetesi kurduklarını düşünüp öldürdüğünü öne sürdü
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala'nın eniştesi son yolculuğuna uğurlandı
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala'nın eniştesi son yolculuğuna uğurlandı
        Zonguldak'ta kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi y...
        Zonguldak'ta kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi y...
        Emekli polis tüfekle kahvehane bastı: 2 ölü, 2 yaralı
        Emekli polis tüfekle kahvehane bastı: 2 ölü, 2 yaralı
        Zonguldak'ta bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Zonguldak'ta bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Emekli torna ustası merak sardığı resme tutkuyla bağlandı
        Emekli torna ustası merak sardığı resme tutkuyla bağlandı