Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta hamsi festivalinde 10 ton balık dağıtıldı

        Zonguldak'ta düzenlenen "16. Karadeniz Ereğli Hamsi Festivali"nde 10 ton balık dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 13:25 Güncelleme: 23.11.2025 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta hamsi festivalinde 10 ton balık dağıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ta düzenlenen "16. Karadeniz Ereğli Hamsi Festivali"nde 10 ton balık dağıtıldı.

        Karadeniz Ereğli ilçesindeki festival kapsamında sahil şeridinin bir bölümüne mangallar kuruldu.

        Katılımcılara pişirmeleri için 10 ton hamsinin yanı sıra bin mangal, 4 bin ızgara, jel, 5 ton kömür, 10 bin helva, 10 bin su, 10 bin ekmek, 4 ton soğan, limon ve ıslak mendil dağıtıldı.

        Tekneler ve kamyonlarla getirilen hamsiler, alanda oluşturulan havuza boşaltılarak vatandaşlara ulaştırıldı.

        Dağıtım sırasında uzun kuyruklar oluşurken, zabıta ekipleri yoğunluk nedeniyle bölgeye bariyerler çekti.

        Vatandaşlar müzik eşliğinde mangallarını hazırlarken, belediye ekiplerinin büyük kazanlarda pişirdiği balıklar da ikram edildi.

        Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "16. Karadeniz Ereğli Hamsi Festivali"nde yaptığı konuşmada, 2 yıldır gerçekleştiremedikleri geleneksel festivali yeniden yapmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

        "Türkiye'nin en iyi, en taze, en lezzetli hamsisi Ereğli'den çıkıyor." diyen Posbıyık, yola çıkan vatandaşlara zabıta ekiplerinin ekmek arası hamsi dağıttığını, ilçedeki engelli bireylerin evlerine ulaşılıp balık ekmek ikramında bulunulacağını da ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Rektör Özölçer, 8. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı'nın kapanış törenine kat...
        Rektör Özölçer, 8. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı'nın kapanış törenine kat...
        BEUN'da geleceğin diş hekimleri beyaz önlüklerini giydi
        BEUN'da geleceğin diş hekimleri beyaz önlüklerini giydi
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Zonguldak'ta temaslarda bulundu
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Zonguldak'ta temaslarda bulundu
        Zonguldak'ta iş makinası doğalgaz hattına zarar verdi
        Zonguldak'ta iş makinası doğalgaz hattına zarar verdi
        Yayaya çarpıp düşen motosikletlinin üzerinden otomobil geçti; 1 ölü
        Yayaya çarpıp düşen motosikletlinin üzerinden otomobil geçti; 1 ölü
        CHP Genel Başkanı Özel, Zonguldak mitinginde konuştu
        CHP Genel Başkanı Özel, Zonguldak mitinginde konuştu