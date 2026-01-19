Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta ava gittikten sonra kendisinden haber alınamayan kişi aranıyor

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ava gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 09:56 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta ava gittikten sonra kendisinden haber alınamayan kişi aranıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ava gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

        Çengelli köyü Sindelli Mahallesi'nde yaşayan Mustafa U. (31), dün akşamüzeri ava gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.

        Mustafa U'nun geri dönmemesi ve kendisine telefonla ulaşılamaması üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alaplı Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince köylülerin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

        Ekipler, arama çalışmalarını Sindelli Mahallesi çevresindeki sarp ve ormanlık alanda yoğunlaştırdı.

        Öte yandan bölgede termal kameralı dronlarla da arama yapılıyor.

        Arama çalışmaları jandarma, AFAD, polis, UMKE, sağlık birimleri, gönüllüler ile Alaplı Belediyesi itfaiyesi ekipleri olmak üzere 100'ün üzerinde kişinin katılımıyla devam ediyor.

        - Vali Hacıbektaşoğlu'nun açıklaması

        Vali Osman Hacıbektaşoğlu bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı, kayıp Mustafa U'nun ailesiyle görüştü.

        Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, ihbarın gelmesi üzerine ekiplerin hemen olay yerine intikal ettiğini söyledi.

        Arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Hacıbektaşoğlu, "Eldeki bilgilere göre arkadaşlarıyla gittikleri av güzergahları, gidebilecekleri yerler, 10 kilometreye kadar aranan yerler var. Bütün ekipler sahada. Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Epey vakit geçti. İnşallah bir yere sığındıysa, sığınabildiyse sağ salim ulaşmayı ümit ediyoruz. Kar yağışı devam ediyor. Termal dronlarımız sahada. Arkadaşlarımız teknik kabiliyetleri kullanabiliyorlar. İnşallah bir an önce kendisine ulaşılır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Zonguldak Valiliği okulda zorbalık görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı
        Zonguldak Valiliği okulda zorbalık görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı
        Zonguldak'ta ulaşıma kapanan 95 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta ulaşıma kapanan 95 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor
        Zonguldak Valiliğinden açıklama
        Zonguldak Valiliğinden açıklama
        'Ava gidiyorum' diyerek evden çıkıp kaybolan güvenlik görevlisini arama çal...
        'Ava gidiyorum' diyerek evden çıkıp kaybolan güvenlik görevlisini arama çal...
        Zonguldak'ta kar etkili oldu
        Zonguldak'ta kar etkili oldu
        Devlet tüm imkanlarını seferber etti, kayıp adliye çalışanı 20 saattir aran...
        Devlet tüm imkanlarını seferber etti, kayıp adliye çalışanı 20 saattir aran...