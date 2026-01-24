Zonguldak'ta tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolunda tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Alaplı'dan Karadeniz Ereğli yönüne giden Berkan M. (26) idaresindeki 67 UG 612 plakalı otomobil, Gülüç Köprüsü mevkisinde ana yola çıkmak isteyen Ersin T. (49) yönetimindeki 34 BYT 351 plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, otomobilde bulunan Murat G. (37) ile Harun M'nin (31) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

