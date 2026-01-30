Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta babaanne ve iki torununu öldüren sanığa 45 yıl 10 ay hapis cezası verildi

        Zonguldak'ta 3 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin davada yargılanan tutuklu sanık 45 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 13:39 Güncelleme: 30.01.2026 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta babaanne ve iki torununu öldüren sanığa 45 yıl 10 ay hapis cezası verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ta 3 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin davada yargılanan tutuklu sanık 45 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, 20 Temmuz 2025'te Halilcan, kardeşi Emirkan ve babaanneleri Nazmiye K'yi bıçakla öldüren tutuklu sanık Erdeniz K. ile olayda yaşamını yitirenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Halilcan ve Emirkan K'nin babaları İsmail K, ifadesinde, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

        Anne Fatma K. de çocuklarının bir kusuru olmadığını ifade ederek, "Bana şahit olarak Allah'ım yeter. Çocuklarıma pusu kurmuş. Hakkımı helal etmiyorum. En ağır cezayı almasını, gün görmesin istiyorum. Adalet yerini bulacak. Benim çocuklarım gibi başkasının çocukları katledilmesin." dedi.

        Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından son sözü sorulan sanık Erdeniz K, "Evi basılan, küfür edilen, tehdit edilen benim. Ben kimseyi tehdit, küfür etmedim. Hepsi güçlü çocuklar, benim onlarla mücadele etme şansım yok. Ben evimi korudum. Onlara, 'Gidin.' diyordum, kimse gitmiyordu. Bile isteye kimseyi bıçaklamadım. Hayatım mahvoldu. Kesinlikle kin gütmedim. Ailemin namusunu, şerefini korudum. Çok üzgünüm, pişmanım." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanık Erdeniz K. hakkında, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan Nazmiye K'ye yönelik eyleminden 20 yıl, Halilcan K'ye yönelik eyleminden 12 yıl 6 ay ve Emirkan K'ye yönelik eyleminden 13 yıl 4 ay olmak üzere toplam 45 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

        Duruşmanın ardından bir süre adliye önünde bekleyip karara tepki gösteren maktullerin yakınları, daha sonra polis ekiplerinin uyarısıyla alandan ayrıldı.

        - Olay

        Köroğlu köyünde geçen yıl 20 Temmuz'da, aralarında husumet bulunan akraba iki grup düğün dönüşü karşılaşmış, burada başlayan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Erdeniz K. kavga sırasında Halilcan K. (24) ve Emirkan K. (18) ile olay yerinde bulunan Nazmiye K'yi (75) bıçakla yaralamış, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        NYT: İran nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
        NYT: İran nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"

        Benzer Haberler

        Babaanne ile 2 torununu öldüren sanığa 45 yıl 10 ay hapis cezası
        Babaanne ile 2 torununu öldüren sanığa 45 yıl 10 ay hapis cezası
        Devrek'in ilk kadın baston ustası dualarla son yolculuğuna uğurlandı
        Devrek'in ilk kadın baston ustası dualarla son yolculuğuna uğurlandı
        Kangal köpeği tüfekle vurularak öldürüldü: 1 gözaltı
        Kangal köpeği tüfekle vurularak öldürüldü: 1 gözaltı
        Zonguldak'ta eğitim yöneticileri ikinci dönem için toplandı
        Zonguldak'ta eğitim yöneticileri ikinci dönem için toplandı
        Hamsi yeniden tezgahlarda, 200 liradan alıcı buluyor
        Hamsi yeniden tezgahlarda, 200 liradan alıcı buluyor
        Dr. Fırat Karakurt, Alaplı İlçe Sağlık Müdürü oldu
        Dr. Fırat Karakurt, Alaplı İlçe Sağlık Müdürü oldu