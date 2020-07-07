Kdz. Ereğli Plajı kapanış saati uzatıldı

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Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediyesi Sevgi, Barış, Dostluk Plajı ve Mesire Alanı’nın kapanış saati 1 saat uzatılarak saat 21.00’e alındı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek ilgili müdürlüğe talimat verdi ve plaj kapanış saatleri 7 Temmuz’dan itibaren yeniden düzenlendi.

Sevgi, Barış, Dostluk Plajı ve Mesire alanı 7 Temmuz 2020 itibarıyla 08.30 21.00 saatleri arasında açık olacak.

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