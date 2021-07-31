Muhtar, geri dönüşümle okula gelir sağladı 



Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta, mahalle muhtarı Ferit Aslantürk, topladığı 3,5 ton kitap ve defteri okula teslim etti. Kitap ve defterlerin geri dönüşüm firmasına satışı yapılarak okula gelir sağlanacak.

Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Aslantürk, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarından topladığı kitap ve kullanılan defterleri Dumlupınar Merkez İlköğretim Okulu´na teslim etti. Kitap ve defterler okul aile birliği tarafından geri dönüşüm firmasına satılarak okula gelir sağlanacak.

3 yıl içerisinde 14 ton kitap ve defter toplandığını belirten Ferit Aslantürk, şu an ise yaklaşık 3,5 ton atık kitap ve defter topladığını ifade etti. Aslantürk, "Öğrencilerden aldığımız test kitapları veya hikaye roman gibi kitaplar mevcut. Biz 3 yıldır bu kitapları toplamaya çalışıyoruz. Bu konu bizim açımızdan değerli, ülkemizde son günlerde çeşitli yerlerde yangınlar çıktı. Birçok noktada milyonlarca hektar ağaç yandı. Yaklaşık bir ton kitaptan 40 tane ağacımızı kurtarıyoruz. Topladığımız kitapları okul aile birliğine teslim ediyor ve satışına hiçbir şekilde karışmıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Aytaç ÖZTÜRK

2021-07-31 16:14:47



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