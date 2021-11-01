Çaycuma manda yoğurdunun yaygınlaşması için çalışmalar başladı

Çaycuma’da manda yoğurdu üreticilerinin coğrafi işaret sistemine dahil edilmeleri ve coğrafi işaretli ürün amblemi kullanmalarını sağlamak amacıyla saha çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmada bölgedeki manda yetiştiricileri, manda sütü ve manda yoğurdu üreticileri; oluşturulan heyet tarafından ziyaret edilerek “Çaycuma Manda Yoğurdu”nun üretim aşamaları yerlerinde gözlemlendi. Saha çalışmasının ardından bir değerlendirme toplantısı da yapıldı. Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, “Çaycuma Manda Yoğurdu’na Coğrafi İşaret Tescili yaptırarak yerel değerimiz ve geleneksel ürünümüzün hem üretiminin artırılması hem de coğrafi işaretimizin marka olarak kullanımı konusundaki çalışmalarımızı titizlikle yürütmekteyiz. Bugün üretim aşamasındaki gözlem çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve ilk aşamada, manda yoğurdu üretimini gerçekleştiren üreticilerimizin, coğrafi işaret tescilimizde belirtilen şekilde üretimi ve coğrafi işaretli ürün amblemini kullanmalarının üreticilere sağladığı faydaların anlatıldığı güzel bir saha çalışmasını tamamladık. Üreticilerimize coğrafi işaret yönetişim sistemine dâhil olmaları ile ilgili davetlerimizi yaptık. Bu aşamadan sora yapacağımızın diğer eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımızın devam edeceğinin; artık Çaycuma Manda Yoğurdu üretimi izlenebilir ve denetlenebilir hale gelmeye başladığının ve coğrafi işaret logomuz altında ürünlerin çok yakın zamanda piyasaya arz edileceğinin müjdesini de buradan vermek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

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