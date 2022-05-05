B-Dispate TEKNOFEST’ten 100 tam puan aldı

TEKNOFEST 2021 Model Uydu Yarışması Türkiye Birincisi olan BDispate Uzay ve Havacılık Takımı, TEKNOFEST 2022 "Türksat Model Uydu Yarışması'nda 100 tam puan alarak bir sonraki aşamaya başarılı bir şekilde geçti.
TEKNOFEST 2021 Model Uydu Yarışması Türkiye Birincisi olan BDispate Uzay ve Havacılık Takımı, TEKNOFEST 2022 "Türksat Model Uydu Yarışması'nda" ilk raporlama aşaması olan POR rapor aşamasından 100 tam puan alarak bir sonraki aşamaya başarılı bir şekilde geçti. BDispate Uzay ve Havacılık Takımı, çalışmalarına devam ederek ikinci bir rapor aşaması olan PDR rapor aşamasını da tamamladı. Önümüzdeki günlerde rapor sunumunu Türksat mühendislerine yapacak olan BDispate Uzay ve Havacılık Takımı, ikinci aşamadan da tam puan almayı hedefliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.