Zonguldak'ta denizde erkek cesedi bulundu
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Giriş: 27.03.2024 - 11:35 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:35
Karadeniz Ereğli ilçesinde Uzunkum Caddesi sahili kenarında yürüyüş yapan bir kişi, suda ceset görünce durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Bota alınarak Karadeniz Bölge Komutanlığı limanına götürülen, kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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