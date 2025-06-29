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        Haberler Gündem Güncel Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı | Son dakika haberleri

        Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı

        Zonguldak Valiliği, 29 Haziran 2025 Pazar günü için kent genelinde denize giriş yasağı getirildiğini duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 18:38 Güncelleme: 29.06.2025 - 18:38
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        Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı
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        Zonguldak Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vatandaşların can güvenliği amacıyla denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, "Valiliğimiz tarafından 29 Haziran 2025 Pazar günü olumsuz hava/deniz şartları nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliği maksadıyla denize girişler yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

        Yasağın, Zonguldak genelindeki tüm sahil bölgelerinde geçerli olduğu öğrenildi. Yetkililer, vatandaşlardan yasağa uymalarını ve görevlilerin uyarılarına dikkat etmelerini istedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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