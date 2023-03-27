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Zonguldak'ta eşini ve iki çocuğunu bıçakla rehin alan kişiyi polis ikna etti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde eşini ve 2 çocuğunu bıçakla rehin alan kişi, polis ekiplerince ikna edildi. Kendisini yaralayan zanlı gözaltına alındı

Zonguldak'ta eşini ve iki çocuğunu bıçakla rehin alan kişiyi polis ikna etti
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AA

Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen E.K, İstasyon Sokak'taki iş yerinde eşi B.K, 5 aylık bebeği ve 7 yaşındaki çocuğunu bıçakla rehin aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürü Haydar Bozkurt ve polislerin ikna çabası sırasında E.K. kendini göğsünden ve bacağından bıçakla yaraladı. Üzerine benzin döken ve kendisini yakacağını söyleyen E.K, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu ikna edilebildi.

Kadın ve 2 çocuğu bulundukları yerden çıkarılarak güvenli bölgeye alındı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından gözaltına alınan E.K, kontrol amacıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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