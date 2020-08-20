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Zonguldak'ta işadamına kanlı pusu: 2 ölü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir işadamı park halindeki aracının önünde silahlı saldırıya uğradı. İşadamı ve yanında ismi öğrenilemeyen bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Zonguldak
İHA

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Kavuklaaltı mevkisinde sahilde 34 BUH 343 plakalı Porsche marka park halinde duran cip uzun namlulu silahla tarandı. İddialara göre, Ereğlili işadamı Yavuz Beşikçi ile yanında ismi öğrenilemeyen bir kadına, aracın önünde sohbet ederken husumetlisi olduğu öne sürülen şüpheli ya da şüphelilerce ateş açıldı. Haberi alan işadamının yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından işadamı Yavuz Beşikçi'nin ve kimliği öğrenilemeyen kadının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayın faili ya da faillerinin yakalanması için geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.

Öte yandan cipin arkasında bulunan 67 SF 610 plakalı aracın sürücüsüne de görgü tanığı olduğu iddiası ile şüphelilerce ateş açıldı. Sürü, olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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