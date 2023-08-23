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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak'ta silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

        Zonguldak'ta silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

        Zonguldak Alaplı'da köy muhtarıyla evinin önünde bulunan kişiler arasına çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 01:37 Güncelleme: 23.08.2023 - 01:37
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        Zonguldak'ta silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Çamlıbel köyü muhtarı ve aynı zamanda Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat M. ile evinin önünde bulunan Vedat A. ve Murat A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        OLAY YERİNDE 3 KİŞİ YARALANDI

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Mithat M'nin yanı sıra olay yerinde bulunan Tayfun A. ve İsmail A. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İsmail A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        KAVGA HASTANEDE DEVAM ETTİ, 1 KİŞİ DAHA YARALANDI

        Hastanede de devam eden kavgada Murat M. yaralandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mithat M'nin hastanede tedavisi sürüyor.

        Gözaltına alınan Murat A. ve Vedat A. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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