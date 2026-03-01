Canlı
        Zonguldak'ta solunum tüpü devrildi, çıkan yangında 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Zonguldak'ta solunum tüpü devrildi, çıkan yangında 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti

        Zonguldak'ta solunum tüpünün devrilmesi sonucu yangın çıktığı iddia edildi. Yangında 80 yaşındaki Nail Hamarat hayatını kaybetti. Gece saatlerinde meydana gelen olayda kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Giriş: 01.03.2026 - 14:00
        Solunum tüpü devrildi, hayatını kaybetti
        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Koramanlar köyünde gece saatlerinde meydana gelen olayda, solunum tüpünün devrilmesi sonucu çıkan yangın faciaya yol açtı. Yangında 80 yaşındaki Nail Hamarat hayatını kaybetti.

        BÜYÜYEN ALEVLER EVİ SARDI

        İHA'daki habere göre olay, gece saatlerinde Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Koramanlar köyünde bir evde yaşandı. Solunum tüpüne bağlı olarak yaşamını sürdürdüğü öğrenilen Nail Hamarat’ın bulunduğu evde, iddiaya göre tüpün devrilmesiyle birlikte bir anda alevlenme meydana geldi. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler evi sardı.

        ÇEVREDİLER YANGINI FARK ETTİ

        Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

        EKİPLER YANGINA MÜDAHALE ETTİ

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Yangının söndürülmesinin ardından evin içinde inceleme çalışması başlatıldı. Yapılan kontrollerde, Nail Hamarat’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı adamın cansız bedeni, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

        SOLUNUM TÜPÜNÜN DEVRİLMESİ İDDİASI

        Yangının çıkış sebebine ilişkin detaylı inceleme başlatılırken, solunum tüpünün devrilmesiyle oluşan alevlenmenin yangına yol açtığı ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, kesin nedenin yapılacak teknik inceleme raporlarıyla netlik kazanacağı öğrenildi.

        *Fotoğraf temsilidir.

