Video konferans platformu Zoom, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki (BDT) devlet kurumları ve kısmen devlete ait şirketlere hizmet satışını yasaklanmasına ilişkin haberlerin ardından açıklama yaptı.

Zoom tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zoom, Rusya pazarı ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) müşterilerine hizmet verme konusundaki bağlılığını sürdürmektedir. Bölgede izlemekte olduğumuz yaklaşımı geliştirme sürecindeyiz ve bu esnada da hem kamu hem de özel sektördeki yeni ve mevcut müşterilerimiz, Zoom hesaplarını doğrudan web sitemiz üzerinden temin edebilir."