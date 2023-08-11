Haberler Magazin Zor günler yaşıyordu! CZN Burak’ın son hali sevenlerini endişelendirdi!

Zor günler yaşıyordu! CZN Burak'ın son hali sevenlerini endişelendirdi! Sosyal medyada kendi lokantasında yemek yaparken çektiği videolarını yayınlayarak fenomen haline gelen ve geçtiğimiz günlerde babası tarafından dolandırıldığını iddia eden CZN Burak, son halini yayınladı. Fenomen ismi gören sevenleri endişelendi. Habertürk Giriş: 11.08.2023 - 12:29 Güncelleme: 11.08.2023 - 12:29 facebook

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Babası tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olan ve aile şirketinden ayrıldığını duyuran CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, Amerika’ya gitti. Ünlü fenomen yayınladığı son haliyle sevenlerini endişelendirdi.

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Kendi restoranında gülümseyerek çektiği videoları sosyal medyada paylaşmasıyla fenomen haline gelen iş insanı CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, geçtiğimiz haftalarda babasının kendisini dolandırdığını iddia ederek dava açtığını söylemişti.