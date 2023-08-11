Zor günler yaşıyordu! CZN Burak'ın son hali sevenlerini endişelendirdi!
Sosyal medyada kendi lokantasında yemek yaparken çektiği videolarını yayınlayarak fenomen haline gelen ve geçtiğimiz günlerde babası tarafından dolandırıldığını iddia eden CZN Burak, son halini yayınladı. Fenomen ismi gören sevenleri endişelendi.
Babası tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olan ve aile şirketinden ayrıldığını duyuran CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, Amerika’ya gitti. Ünlü fenomen yayınladığı son haliyle sevenlerini endişelendirdi.
Kendi restoranında gülümseyerek çektiği videoları sosyal medyada paylaşmasıyla fenomen haline gelen iş insanı CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, geçtiğimiz haftalarda babasının kendisini dolandırdığını iddia ederek dava açtığını söylemişti.
Şimdilerde babasıyla davalık olduğu için zor günler geçiren ve aile şirketinden ayrılarak kendisine yeni bir yol çizmek için tüm parasını sermayesine yatırdığını belirten CZN Burak, yayınladığı son haliyle takipçilerini korkuttu.
CZN Burak'ın yayınladığı son gönderilerinde fazlasıyla zayıflamış ve yorgun olduğu görüldü. Gönderilerin altına sevenlerinden: "Abi lütfen biraz kilo al", "Çok yorgun görünüyorsun", "Sağlığında bir problem mi var?" gibi yorumlar geldi.
İşte CZN Burak'ın son hali...