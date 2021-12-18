Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalırken mücadelenin son düdüğünün ardından hakem Zorbay Küçük ile sarı-kırmızılı futbolcular arasında tansiyon yükseldi. Galatasaraylı yıldızlar, hakem kararlarına tepki gösterirken Arda Turan ile Zorbay Küçük arasında tartışma çıktı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Zorbay Küçük, Kerem Aktürkoğlu'na 'Yalancı' derken Arda Turan bu sözlere tepki gösterince ikili arasında da ipler gerildi. Zorbay Küçük, tecrübeli futbolcuya "Ne yapacaksın? Bana da mı ayakkabı fırlatacaksın" ifadelerini kullanınca Galatasaray cephesinin tepkileri de arttı.

Yaşanan bu olayların ardından hakemler, Galatasaray'ın stadında odasından çıkmazken emniyet güçleri olaya dahil oldu. Spor şubede görev yapan memurların barikat kuracağı ve hakemlerin barikat eşliğinde çıkacağı belirtildi.