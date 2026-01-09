Zorlu günleri atlatan Murat Cemcir'den ilk fotoğraf
İç kanama geçiren ve üç gün yoğun bakımda kalan Murat Cemcir, sağlığına kavuştu. Cemcir, önceki gün berberine gitti
Giriş: 09.01.2026 - 17:27 Güncelleme: 09.01.2026 - 18:15
Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz yıl kasım ayında iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda üç gün tedavi gören 49 yaşındaki Cemcir, iki hafta sonra taburcu olmuştu.
Cemcir, zorlu geçen günlerin ardından ilk kez fotoğrafını yayımladı. Gayet sağlıklı görünen oyuncu, berberine giderek, tıraş oldu.
