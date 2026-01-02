Zorunlu askerlik bitti, BTS dönüyor

Dünyanın en ünlü K-pop erkek grubu BTS'in tüm üyeleri Güney Kore'de 18 aylık zorunlu askerlik hizmetini tamamladı. Grup, resmi olarak müziğe dönüşünü duyurdu.

BTS, kendilerine 'ARMY' adını veren hayran kitlesine dört yıllık aranın sona erdiğini ve 10'uncu stüdyo albümlerini 20 Mart'ta çıkaracaklarını açıkladı.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook'dan oluşan yedi kişilik BTS grubu üyelerinin yaşları 28 ile 32 arasında değişiyor.

Dünya çapında hayran kitlesi edinen BTS, bugüne dek 40 milyondan fazla albüm sattı, Spotify'da aylık ortalama 24,4 milyon dinleyiciye sahipler. Yedi üyenin tamamı solo olarak platformda 2 milyar dinlenmeye ulaştı.