Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Zorunlu askerlik bitti, BTS dönüyor

        Zorunlu askerlik bitti, BTS dönüyor

        BTS grubu üyeleri, Güney Kore'de 18 ay yapılan zorunlu askerlik hizmetini tamamladı. K-pop grubundan hayranlarına yeni albüm müjdesi geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 19:43 Güncelleme: 02.01.2026 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        BTS dönüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünyanın en ünlü K-pop erkek grubu BTS'in tüm üyeleri Güney Kore'de 18 aylık zorunlu askerlik hizmetini tamamladı. Grup, resmi olarak müziğe dönüşünü duyurdu.

        BTS, kendilerine 'ARMY' adını veren hayran kitlesine dört yıllık aranın sona erdiğini ve 10'uncu stüdyo albümlerini 20 Mart'ta çıkaracaklarını açıkladı.

        Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook'dan oluşan yedi kişilik BTS grubu üyelerinin yaşları 28 ile 32 arasında değişiyor.

        Dünya çapında hayran kitlesi edinen BTS, bugüne dek 40 milyondan fazla albüm sattı, Spotify'da aylık ortalama 24,4 milyon dinleyiciye sahipler. Yedi üyenin tamamı solo olarak platformda 2 milyar dinlenmeye ulaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karlı havada atletli bir adam, dere yatağında otomobilden 10 metre uzaklıkta ölü bulundu

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanlık alanda dere yatağında bir otomobilin fark edilmesi üzerine yapılan ihbarda, araçtan yaklaşık 10 metre uzaklıkta bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine sevk edilen ekiplerce bölgede inceleme başlatıldı.

        #bts
        #K-Pop
        #askerlik
        #müzik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Akıl almaz hata!
        Akıl almaz hata!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı