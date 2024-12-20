Fenerbahçe'nin rakipleri son dakika belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 20 Aralık Cuma bugün gerçekleşti. Kuranın ardından grup aşaması için geri sayım başladı. Sarı-lacivertliler daha önce kupaya katılmayacağını bildirmişti. Ancak Fenerbahçe kura çekiminde yer aldı. Türkiye Kupası bu sezon 6 takımlı 4 grupta düzenlenecek. Peki ZTK Fenerbahçe’nin rakipleri kimler oldu, hangi grupta? İşte, ZTK Fenerbahçe'nin rakipleri ve grubu…