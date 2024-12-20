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        Haberler Bilgi Spor ZTK Fenerbahçe rakipleri kimler oldu, hangi grupta? 2024-2025 Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakipleri ve grubu belli oldu

        Fenerbahçe'nin rakipleri ve grubu belli oldu! ZTK grup kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakipleri kimler oldu, hangi grupta?

        Fenerbahçe'nin rakipleri kimler oldu son dakika yanıt buldu. 2024-2025 Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi tamamlandı. Yeni formata göre bu sezon kupada 24 takım lig ve başarı sırasına göre sıralanarak 3 torbaya ayrıldı. 6 takımlı 4 grupta mücadele edecek takımlar ilk maçlarını 7-8-9 Ocak 2025 tarihlerinde oynayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakipleri kimler oldu, hangi grupta? İşte, ZTK Fenerbahçe'nin rakipleri ve grubu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 15:36 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:52
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        Fenerbahçe'nin rakipleri son dakika belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 20 Aralık Cuma bugün gerçekleşti. Kuranın ardından grup aşaması için geri sayım başladı. Sarı-lacivertliler daha önce kupaya katılmayacağını bildirmişti. Ancak Fenerbahçe kura çekiminde yer aldı. Türkiye Kupası bu sezon 6 takımlı 4 grupta düzenlenecek. Peki ZTK Fenerbahçe’nin rakipleri kimler oldu, hangi grupta? İşte, ZTK Fenerbahçe'nin rakipleri ve grubu…

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        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi, 20 Aralık Cuma bugün düzenlendi.

        TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile yapıldı.

        Böylece grup aşamasında Türkiye Kupası’na dahil olan Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu.

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        ZTK FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİ KİMLER OLDU, HANGİ GRUPTA?

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nın grup aşamasında B Grubu’nda mücadele edecek.

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        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUPLARI

        A GRUBU: Trabzonspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, İskenderunspor

        B GRUBU: Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe, İstanbulspor, Erzurumspor

        C GRUBU: Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor, Eyüpspor, Çorum FK, Boluspor

        D GRUBU: Beşiktaş, Sivasspor, Antalyaspor, Bodrum FK, Kocaelispor, Kırklarelispor

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        FENERBAHÇE'NİN TÜRKİYE KUPASI FİKSTÜRÜ

        7-8-9 Ocak | Kasımpaşa - Fenerbahçe

        2-3-4 Şubat | Fenerbahçe - Erzurumspor

        25-26-27 Şubat | Gaziantep FK - Fenerbahçe

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