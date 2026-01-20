Zübeyde Hanım'ın ilk mezar taşı, Atatürk Müzesi'nde sergide

Atatürk'ün yönlendirmeleriyle, dönemin İzmir Belediye Başkanı Behçet Uz tarafından 1938 yılında yeni Türk alfabesiyle Zübeyde Hanım'a ait mezar taşı yapıldı.

Bu mezar taşının yapılmasının ardından 1923 yılında yapılan ilk mezar taşı ise hazire içerisine alındı. Orijinal ilk mezar taşı, 1955 yılında ise İzmir Arkeoloji Müzesi'ne taşındı.

Mezar taşı, Zübeyde Hanım'ın vefatının 103'üncü yıl dönümünde Atatürk Evi Müzesi'nde halkın ziyaretine açıldı.

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Savaş Gürbüz, "Zübeyde Hanım, 14 Ocak 1923'te vefat ediyor. 15 Ocak'ta İzmir Karşıyaka'da, Ferik Osman Paşa Cami haziresine defnediliyor. 1938 yılına gelindiğinde bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından tasarlanan ve dönemin belediye başkanı Behçet Uz tarafından hazırlanan anıt mezar projesi tamamlanıyor.

REKLAM

Bu proje 1940 yılında açılıyor. 1955 yılında ise 1923 yılında yapılan ilk mezar taşı, İzmir müze depolarına taşınıyor. İzmir Müze Müdürlüğü olarak Cumhuriyet’in kuruluşunun ve Zübeyde Hanım'ın vefatının 103'üncü yılında orijinal mezar taşını ziyarete açtık. Atatürk Müzesi'ne girişler ücretsizdir. Tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz" dedi.