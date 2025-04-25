Zubkov'dan Nwakaeme'ye övgü dolu sözler!

Türkiye Kupası Yarı Finalinde Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Trabzonspor'un 2. golünü kaydeden Oleksandr Zubkov, maçın ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Zubkov, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Sahada olduğum her saniye takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Taraftarlarımıza güzel bir hediye oldu." dedi.

"NWAKAEME HARİKA"

Attığı golün asistini yapan takım arkadaşı Anthony Nwakaeme ile ilgili de konuşan Ukraynalı futbolcu, "Nwakaeme harika bir oyuncu. İnanılmaz hareketler. Asist için de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.