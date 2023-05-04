Zuda Fest 18-21 Mayıs’ta İzmir Zeytinliköy’de

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar
ABONE OL

Zuda Fest 18-21 Mayıs’ta İzmir Zeytinliköy’de

Bu yıl 18-21 Mayıs tarihleri arasında 12’nci kez düzenlenecek Zuda Fest, hafta sonunda etkinlik arayanlara keyifli bir alternatif sunacak

Zuda Fest 18-21 Mayıs’ta İzmir Zeytinliköy’de
HABERTURK.COM

Türkiye'nin dört bir yanından gelen dansçı ve macera severlerin 4 gün 3 gece eğlencede buluştukları dans ve müzik festivali Zuda Fest, 18-21 Mayıs tarihlerinde arasında 12’nci kez düzenlenecek.

İzmir’de Zeytinliköy Dereli Motel ve Kamping alanında gerçekleştirilecek olan ve 4 gün sürecek festival kapsamında her yaş ve beğeniye uygun aktiviteler düzenlenecek.

Festival için full, 2 veya 3 günlük konaklama, konaklamasız full pass, konaklamasız 1 veya 2 günlük party pas, otel-çadır veya karavan ile 3 veya 4 günlük kombine şeklinde farklı paket alternatifleri olacak.

Zuda Festival’in alternatif paket ve günlük program akışına ise Biletinial üzerinden ulaşmak mümkün.

*Temsili görsel: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tenor Murat Karahan, AKM'de konser verdi
KÜLTÜR-SANAT Tenor Murat Karahan, AKM'de konser verdi
Orchestra Theatre’dan 'Bir Terennüm'
KÜLTÜR-SANAT Orchestra Theatre’dan 'Bir Terennüm'
Zerrin Tekindor 'Onur Ödülü' alacak
KÜLTÜR-SANAT 'Onur Ödülü' alacak
Ölümcül Oyun 7 Mayıs'ta sezonu kapatıyor
KÜLTÜR-SANAT Ölümcül Oyun 7 Mayıs'ta sezonu kapatıyor
Sema Maşkılı’dan yeni sergi
KÜLTÜR-SANAT Sema Maşkılı’dan yeni sergi
'Mezarcı', yurt dışı turnesine hazırlanıyor
KÜLTÜR-SANAT Yurt dışı turnesine hazırlanıyor
Parlayan Yıldızlar konserlerinde Nergis Boran ve Efe Yaşar sahnede
KÜLTÜR-SANAT Parlayan Yıldızlar konserlerinde Nergis Boran ve Efe ...
Ahmet Elhan'dan 'Yerüstünden Notlar III'
KÜLTÜR-SANAT Ahmet Elhan'dan 'Yerüstünden Notlar III'
'İstanbul Şiirle Buluşuyor'un konuğu Gülten Akın oldu
KÜLTÜR-SANAT 'İstanbul Şiirle Buluşuyor'
Altın Portakallı filmler gişede nasıl sıralandı?
KÜLTÜR-SANAT Altın Portakallı filmler gişede nasıl sıralandı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.