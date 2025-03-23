SHOW TV'nin ilgi gören dizilerinden, Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha', bu akşam 25'inci bölümüyle ekrana geliyor.

Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan ve Ali Berge yer alıyor.

'Deha'da 'Gülce' karakterine hayat veren Zuhal Gencer, Habertürk'e diziyle ilgili görüşlerini şöyle özetledi: Başarı, başarısızlık, aşk, fedakârlık gibi unsurlar karşısında ailenin ve dostların nasıl kolay yok sayılabildiğini gösteriyor.

REKLAM

• 'Deha'da 'Gülce' karakterine hayat veriyorsunuz. Sizin için bir projeyi kaliteli yapan unsurlar neler?

Senaryo, yönetmen, oyuncular ve yapımcı… Bunların hepsi bir projeyi kaliteli kılan temel taşlardır.

• Şimdiye kadar pek çok karakterle izleyicilerin karşısına çıktınız. Peki 'Deha'da canlandırdığınız karakter nasıl biri?

‘Gülce’, hayatın ona getirdiği tüm zorluklara direnen, güçlü, duygusal ve fedakâr bir kadın. Hayatını çocuklarının geleceği ve mutluluğu için adamış, kendini çoğu zaman ikinci plana atmış biri.

”ÇOCUKLARIMIN MUTLULUĞU İÇİN NE GEREKİYORSA YAPARIM”

• Hayat verdiğiniz karakter 'Gülce' eşi tarafından hem ihanete uğramış hem de 5 çocukla terk edilmiş, üstüne üstünlük kayınvalidesini de ortada bırakmayan biri... Siz böyle bir durumla karşı karşıya kalsaydınız siz ne yapardınız?

Çocuklarımın mutluluğu ve huzuru için ne gerekiyorsa yapardım, ancak kendimi ikinci plana atmazdım. Ayakta kalabilmek ve onlara iyi bir gelecek sunabilmek için mutlu, sosyal, çalışan ve kendini geliştiren bir kadın olmam gerekirdi. Aksi halde ne kendime ne de çocuklarıma bir faydam olurdu. Kayınvalide ile olan ilişkide ise torunlarıyla bağını koruması için çaba gösterirdim.