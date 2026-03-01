Zuhal Olcay ParibuArt'ta

Paribu Art’ın mart programında 3 Mart’ta sahne alacak Lehmanns Brothers, cazın, funk’ın ve groove’un yüksek enerjili, modern ve eğlenceli bir buluşması olarak dinleyiciyi dansa ve ritme davet ediyor.

Berkan Tilavel, Okan Kaya ve Volkan İncüvez’in bir araya gelerek oluşturduğu, tamamen doğaçlamaya dayalı bir müzik projesi Hissikablelvuku 4 Mart’ta Paribu Art’ta seyircisiyle buluşuyor. Anadolu müzik geleneğinden beslenen sesleri bugünün müzikal diliyle bir araya getirerek anlık ve açık uçlu performanslar üreten üçlünün konseri, deneyim arayan dinleyiciler için açık, doğrudan ve samimi bir buluşma sunuyor. 4 Mart akşamı Büyük Ev Ablukada ve Olmadı Kaçarız ekiplerinin yıllar önce Tophane Rıhtım Stüdyoları’nda başlattığı Herkes Tek’in konseriyle devam edecek. 5 Mart’ta, bireyin toplumla, normlarla ve aidiyetle kurduğu gerilimli ilişki Autopsy ile sahneye taşınıyor. İzleyiciyi yalnızca tanık olmaya değil, bu sorgulamaya doğrudan dahil olmaya davet eden oyun, bedenin ne zaman kendine ait olmaktan çıktığını fark ettiriyor.

Paribu Art; mart ayı itibarıyla sahne sanatlarına odaklanan, uluslararası bir masterclass ve workshop serisini başlatıyor. Masterclass Serisi 6-7-8 Mart'ta, Sarah Ellis ile Sahne Sanatlarında Dijital Üretim programıyla başlıyor. Özgün ve etkileyici tınılarıyla koro kavramını yeniden tanımlayan Başak Doğan yönetimindeki Chromas, çarpıcı repertuarıyla ilk defa 7 Mart'ta Paribu Art'ta sahne alıyor. 9 Mart'ta beklemek üzerine bir oyun Sürüklenmiş ve Birbirimizi Hiç Göremeyecekmişiz ile aynı gün 2 ayrı oyun sahneleniyor. Birbirimizi Hiç Göremeyecekmişiz, oyunla başlayan bir anın nasıl bir kırılmaya dönüştüğünü anlatır. Masum bir eğlence, beklenmedik bir olayla yerini sessizliğe ve sorulara bırakır. Paribu Art 10 Mart'ta, farklı otorite biçimleri ile mücadele eden iki gencin otobiyografik hikâyesine tanıklık sunan Aramızdaki Mesafe'yi seyirciyle buluşturuyor. Modern cazın lirik ve sınırları aşan dili Lars Danielsson & Liberetto 11 Mart'ta Paribu Art'ta Avrupa caz sahnesinin en zarif, en melodik ve en yaratıcı topluluklarından biri olarak müziğin şiirselliğini çağdaş bir estetikle buluşturuyor. Aynı gün, Brüksel çıkışlı genç şarkıcı, besteci ve tiyatro yaratıcısı Adja kimi zaman metaforik görseller, kokular ya da bilinçaltına dokunan imgelerle beslediği anlatı dünyasıyla, izleyicisine çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

Hollandalı müzisyen Edwin van der Velde tarafından hayata geçirilen, post-punk ve dark wave ekseninde ilerleyen müzik projesi Bragolin, 12 Mart'ta post-punk ve dark wave'in karanlık, ritmik ve atmosferik tarafını canlı deneyimlemek isteyen dinleyiciler için güçlü bir buluşma sunuyor. 12 Mart'ta Paribu Art, Prof. İlber Ortaylı'nın anlatımı ile ICONS "Gücün Barok Anatomisi" konserine ev sahipliği yapıyor. Konserde; Yıldırım Bayezid, Pontus Kralı Mitridate, Girit Kralı Idomeneo, İran Şahı Serse ve Zeus, Prof. İlber Ortaylı'nın kendi tarihsel ve kültürel anlatımıyla seyirciyle buluşuyor. Şarkılarında kişisel deneyimler, hafıza ve kimlik gibi konuları ele alan, dinleyicinin kendi deneyimleriyle bağ kurabileceği açık bir anlatı dili kullanan Sorvina, 13 Mart'ta Paribu Art'ta sahneye çıkıyor. Konser, söz ve anlatı merkezli çağdaş hip-hop ve soul performanslarına ilgi duyan dinleyiciler için doğrudan ve güçlü bir buluşma niteliği taşıyor. Akşam Afro-Jazz'ın güncel ve güçlü yorumlarından Jembaa Groove ile devam ediyor. 14 Mart'ta Paribu Art'ın sahnesini Zuhal Olcay parlatıyor. Olcay konserde, sanatında yıllar içinde inşa ettiği çok katmanlı dilin canlı yansımasını dinleyicisiyle buluşturuyor. Farklı müzik geleneklerinden gelen üç müzisyenin ortak bir sahne dili kurduğu çağdaş bir elektrik folk projesi Yasak Helva, 14 Mart'ta Paribu Art'ta sahneyi alıyor. Rock, caz ve folk gibi çeşitli türlerden beslenen grup, özgün, yeni üretimlerle sahnede dinamik, çok renkli ve güçlü bir enerji ortaya koyuyor. Belçikalı kontrbasçı Yannick Peeters'In liderliğinde kurulan; caz, rock ve doğaçlama müziği bir araya getiren GingerBlackGinger 15 Mart'ta Paribu Art'ta, sabit bir kalıptan çok anlık etkileşimle ilerleyen bir konser deneyimi sunuyor. 15 Mart'ta kültür sanat Alessandro Cortini'nin konseriyle devam ediyor. Alessandro Cortini'nin Paribu Art'taki bu performansı, elektronik müziğin karanlık, atmosferik ve derin tarafını canlı deneyimlemek isteyen dinleyiciler için güçlü ve etkileyici bir buluşma vadediyor. Paribu Art'ta 16 Mart; Mitolojik Hikayeler: Pandora'nın Kutusu & Truva Atı'na sahne oluyor. Oyun, ortaoyunu ve kukla tiyatrosu geleneğinden yola çıkılarak 7 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanmış ve çoğu, coğrafyamızda geçen mitleri, güzelliğin ve aşkın temsilcisi Afrodit'in anlatımıyla ve her hikâyeye bir konuk sanatçının eşlik etmesiyle sunuyor. Hareket araştırması için çıkış noktasını bedenin yaşadığı coğrafya ile olan somatik ilişkilenmesi fikrinden alan bir çağdaş dans eseri heartquake, 16 Mart'ta Paribu Art'ta. Türlü "sallantılı" hallerin, arayışlar, çabalamalar, ilişkilenmeler ve inşa edememeler üzerinden koreografik olarak örüldüğü eser yaşam tarzımıza dönüşmüş sallantılılığa odaklanıyor.

17 Mart'ta Lakecia Benjamin konseri sahnelenirken 18 Mart'ta; Semaver Kumpanya repertuvarında 10 yıldan fazla yer alan Metot, bugün kumpanyanın 23. yılında Paribu Art'ta yeniden sahneye çıkıyor. İspanyol Jordi Galceran'ın 2003 yılında kaleme aldığı; iş görüşmesine gelen dört kişinin işi almak için tüm hünerlerini ortaya koyarak, gizem dolu sınavlardan geçtiği oyun, günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini anlatıyor. Paribu Art 25 Mart'ta Microfon Gençlik Şimdi / YouthNow Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. 26 Mart'ta ise Paribu Art'ta Ben Caplan sahne alıyor. Modern folk müziğe getirdiği cesur yaklaşım ve unutulmaz sahne enerjisiyle çağdaş müzik sahnesinin en özgün isimlerinden biri olarak öne çıkan Ben Caplan, dinleyicisini güncel anlatılar, güçlü bir dramatik ifade ve derin bir insani duyarlılıkla buluşturuyor. Sürüklenmiş 27 Mart'ta tekrar sahneye gelirken, 27, 28, 29 ve 30 Mart'ta Paribu Art KlangHaus: Last Haus on Earth'e sahne oluyor. Seyirci ile sanatçı arasındaki sınırın ortadan kalktığı, müzik, film ve ışığın iç içe geçtiği sürükleyici bir deneyim, klasik bir konser ya da tiyatro gösterisi olmayan KlangHaus, dramatik biçimde dönüştürülmüş bir ev ortamında gerçekleşiyor. Seyirciler sabit koltuklarda oturmuyor; müzisyenlerin arasında dolaşabiliyor, ayakta durabiliyor ya da farklı noktalara geçebiliyor. Yani sadece izleyen değil, deneyimin bir parçası oluyor. Ses ve ışığın seyirciyi tamamen içine alan bir ortam yaratılan gösteri, 2-3-4 Nisan'da Paribu Art'ta yeninden sahnelenecek.

Elektronik müzikle geleneksel enstrümanları bir araya getiren, enerjik ve keşfe açık bir müzik projesi Ko Shin Moon, 28 Mart'ta Paribu Art'ta sahnede oluyor. Ko Shin Moon, elektronik müzikten hoşlanan, yeni sesler keşfetmeyi seven ve müziği sadece dinlemek değil, hissetmek isteyen herkes için davetkâr bir buluşma ortamı sunarken, 29 Mart soul ve caz ekseninde üretim yapan, yüksek enerjili bir vokalist olarak sanatını hakikate yaslanarak geliştiren China Moses'i ağırlıyor. 30 Mart; İngiliz yazar Matthew Seager'ın uluslararası övgüler almış oyunu In Other Words yani Elma Labrador Çimen'in oluyor. Elma Labrador Çimen, Alzheimer ile mücadele eden bir adamın ve ona hayatı boyunca eşlik eden kadının hikâyesini sahneye taşıyor. 31 Mart ise Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu çoğu eski, bazıları ise çok eski Anadolu türkülerinden oluşan bir repertuvarı Paribu Art'ta seslendiriyor. Duo formatında gerçekleştirdikleri, benzersiz ve ustalıklı türkü yorumları, Türk halk müziğinde yeni bir tarzın doğuşuna yol açıyor.

KREK VR, izleyici deneyimini dönüştürmeyi hedefleyen yenilikçi bir projeye Paribu Art iş birliğiyle imza atıyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği KREK VR projesinin oyuncu kadrosunda Asiye Dinçsoy, Berkun Oya, Cihat Süvarioğlu, Çağlar Çorumlu, Erdem Şenocak, Fatih Artman, Gönül Gezer ve Nebi Tolga Yılmaz yer alıyor. 180 derece izleme deneyimi sunan KREK VR'ın ilk gösterisi "35 Mayıs", sanal gerçeklik (VR) gözlükleri aracılığıyla Paribu Art'ta izleyiciyle buluşuyor. "35 Mayıs", izleyiciyi yalnızca bir seyirci olmaktan çıkararak hikâyenin aktif bir parçası haline getiriyor ve karakterlerin dünyasına doğrudan dahil ediyor. KREK'in dijital anlatı biçimlerine yönelik keşiflerinin bir sonucu olarak tasarlanan bu gösteri, izleyiciyle kurulan ilişkiyi yeniden tanımlıyor. Paribu Art iş birliğiyle 17 Aralık itibarıyla gösterime giren ve mart ayında da devam eden "35 Mayıs", 8 kişilik gruplar halinde izlenebilen seanslarla haftanın 6 günü seyirciyle buluşuyor.