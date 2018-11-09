Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi belli oldu. Kayınvalide ve gelinlerin kıyasıya rekabet içinde olduğu programda son günde verilen puanlar şaşkınlık yarattı. Bu akşam son yemekler yendi ve puanların ardından haftanın birincisi açıklandı. İşte, 9 Kasım Zuhal Topalla Sofrada haftanın birincisi...
09.11.2018 - 18:47 | Güncelleme:
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi için büyük heyecan sona erdi. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Özellikle son akşam verilen puanlar büyük tartışma çıkardı. Tüm kayınvalideler gelin Çağla'nın sofrasına 3 puan verdi. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekranlara geliyor. 9 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finalinde sunucu Zuhal Topal 10 bin liralık ödülü kazananı açıkladı. İşte Zuhal Topal'la haftanın birincisi...
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali Gelin Çağla'nın sofrasında yapıldı. Bütün kayınvalidelerin Çağla'ya 3'er puan vermesi şaşkınlık yarattı. Zuhal Topal'ın verdiği puanların ardından haftanın birincisi belli oldu.
PUAN DURUMU
Ayten Hanım ile Sevil 12 puanla yarışmayı 5. sırada bitirdi.
Seyhan Hanım ile Gülşah 18 puanla yarışmayı 4. sırada bitirdi.
Fatma Hanım ile Melike ve Çağla ile diğer kayınvalide Fatma Hanım 19 puan ile yarışmayı 3. sırada bitirdiler.
Alime Hanım ile Hülya 20 puanla yarışmayı 1. sırada bitirerek 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.
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Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim? 9 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali... - Son Dakika Haberler/zuhal-topal-la-sofrada-haftanin-birincisi-kim-9-kasim-zuhal-topal-la-sofrada-haftanin-finali-22138512213851
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