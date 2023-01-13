Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz'de haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oluyor. Birbirinden yetenekli yarışmacılar büyük ödülü kazanabilmek için tüm hünerlerini sergiliyorlar. İşte 13 Ocak 2023 Yemekteyiz'de haftanın birincisi olan isim ile ilgili detaylar...