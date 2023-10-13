Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i kim kazandı? 13 Ekim Yemekteyiz birincisi kim oldu?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim için geri sayım başladı. TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in haftalık final günü geldi. 13 Ekim Cuma günü en yüksek puanı alan yarışmacı birinci olacak ve 75 bin TL ödülün sahibi olacak. İşte 13 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi hakkında merak edilenler...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın finali geldi çattı. Zuhal Topal’ın sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz hafta içi her gün TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Haftanın finalinde birinci olup 75 bin TL ödülün sahibi olan yarışmacı 13 Ekim Cuma günü belli oluyor. İşte Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu tablosu...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi 13 Ekim Cuma günü belli olacak. Haftanın birincisi olan yarışmacı aynı zamanda 75 bin TL değerinde ödülün de sahibi olacak.
BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9-13 Ekim haftanın yarışmacıları:
Özlem Doğru
Sadettin Aktaş
Hasan Hüseyin Dilir
Ceyda Genç
Aleyna Büşra Dursun