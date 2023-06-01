HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Zülal isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ZÜLAL ADININ ANLAMI NEDİR?

Zülal ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Zülal adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Zülal isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ZÜLAL İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Zülal ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Saf, berrak, tatlı, hafif, güzel, soğuk su. Çok parlak, aydınlık.

ZÜLAL ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Zülal ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Zülal adını koymak caizdir.

ZÜLAL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Zülal ismini kullanan 9.262 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Zülal ismini kullanan 2.059 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Zülal ismini kullanan 822 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Zülal ismini kullanan 400 kişi bulunmaktadır.

ZÜLAL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Zülal ismindekiler çok atak insanlardırlar. Olayların gidiş yönüne göre kara verip olayları yatıştırabilirler. Yaşayarak öğrenmek hayat felsefeleridir. Ancak bazı zamanlarda karar verme süreleri uzar ve başarısız olabilirler. Oldukça dürüst ve hoşgörülü insanlardır. İyilik yapmayı çok severler. Seyahat etmeye bayılırlar. Atak olmaları nedeniyle sakarlıkları da olabilir.

ÖNERİLEN VİDEO