Zümrüdüanka 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zümrüanka dizisinin son bölümünde; Serhat, sevdiği kadını elinden almak isteyen kişinin Abbas olduğunu öğrenince, deliye döner. Amcasının aylarca gözünün içine bakarak yalan söylemesi, Serhat’ı ayrıca hayal kırıklığına uğratır. Bu hayatta, Zümrüt’ten başka inanıp, güveneceği kimsenin olmadığından artık emindir.

ZÜMRÜANKA 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüanka dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Abbas, Zümrüt’ün akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürüp, Serhat’ın aklını karıştırmaya çalışır. Serhat, Abbas’ın tek bir lafına bile inanmazken; Abbas’ı Serhat’ın elinden, sürpriz biri kurtarır.

Tüm bu olanları fırsata çeviren Deniz, Zümrüt’ü hayatlarından çıkarıp, Serhat ve Işık’la gerçekten aile olabilmek için, kozlarını kullanmaya başlar. Sakin, ama kararlı bir şekilde ilerlemektedir.

Hamit’in bazı adımları; Suhandan’ın önyargılarını kırarken, ikili arasında beklenmedik gelişmelere vesile olur.

Zümrüt, konakta kalmayı daha fazla gururuna yediremez. Serhat’ı bile hayatından çıkarmayı göze alarak, küllerinden yeniden doğmak için hikayesinin başladığı yere; baba ocağına döner.

Cihan, Zümrüt’ü şaşkınlığa uğratan bir teklifte bulunur. Zümrüt, ne cevap vereceğini bilemezken, Serhat da Zümrüt’le kaderlerini yeniden yazmak için harekete geçer.

Serhat, kaderle girdiği mücadeleden galip çıkabilecek midir? Zümrüt’ün Cihan’a cevabı, ne olacaktır?