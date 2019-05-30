Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca “pedofili” içeren ifadeler nedeniyle “Zümrüt Apartmanı” isimli kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez ve yayıncısı Alaattin Topçu hakkında “müstehcenlik” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iki şüphelinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

“KİRLİ GERÇEKLİK SAVUNMASI”

Kitabın yazarı Yurtvermez, ilginç savunmasında özetle şunları kaydetti:

KİRLİ GERÇEKLİK AKIMINA UYGUN: Soruşturmaya konu olan ‘Çocuk ve Küçük Oyuncak Ayısı’ isimli öyküye ilişkin olarak, ben bu öyküyü herhangi bir müstehcenlik yada cinsel amaçla yazmadım. Öyküyü ‘kirli gerçekçilik’ adı verilen ABD’e yayın olan akıma uygun olarak kaleme almıştım. Bu akımda genellikle kısa cümlelere kullanılarak duygu yaratılmak istenilir. Ayrıca bu akımda anlatılan olay ile bu olayın kötülüğü anlatılmak istenir.

TİKSİNTİ YARATMAK AMAÇLI: Zira öyküde kullanılan cümleler ile tiksinti yaratılmaya çalışılır ve bu şekilde anlatılan olaya ve benzeri olaylara toplumun dikkatini çekilmeye çalışılır. Söz konusu bu amaçla toplumun bu hususa ilişkin dikkatini çekmek için kaleme aldım. Zaten öykülerde bu akımı kullandığım kitabın ön sözünde de belirttim.

KENDİ DÜŞÜNCELERİM DEĞİL: Yoksa yazılanlar benim kendi düşüncelerim ve amacım değildir. Yazar olarak edebiyat yapmak istedim. Zaten kitap basılmadan önce Kültür Bakanlığına bandrol için sunulmaktadır. Sunulan kitaba onay verildikten sonra ise bandrol alınıp kitabın basımı gerçekleştirilmektedir. Kitapta suç unsuru olsaydı Kültür Bakanlığından bandol verilmezdi. Söz konusu kitabı sadece bir baskı yaptık ve bu baskıda 500 adet kitap basıldı bende bir tane kitap kalmıştı onu da polislere teslim ettim. Zira polisler kitabı bulamamışlar. Zaten şu anda herhangi bir yerde satılmamaktadır. Ayrıca söz konusu kitabın kitabın dijital bir baskısı da yoktur. Herhangi bir yerde yayınlanmamıştır.

YAYINEVİ SAHİBİNDEN “TİKSİNÇ”Lİ SAVUNMA

Yayınevi sahibi Topçu’nun ifadesi ise özetle şöyle; “Soruşturmaya konu içeriği kitabın basımı üzerine 6.5 yıl geçmiş olması nedeniyle hatırlamıyorum. Ancak olaylar medyada gündeme gelince kitabın içeriğine tekrar baktım. 30 yıldır yayıncılık işi yapıyorum. Bin 500’e yakın kitap yayını hazırladım. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Kitabın yazarını tanırım, 11 adet kitabını yayınladım. Diğer kitaplarda hiçbir suç unsuru görmedim. Soruşturmaya konu kitabın kısmıyla ilgili ben herhangi bir yargı mercii değilim. Kitapta yazınların ne zaman suç oluşturup oluşturmadığı konusunda her zaman bilgi sahibi olamam. Kitabın ilgili kısmının pedofiliyi özendirici değil, aksine toplumda bu hususta bir tiksinç uyandırma amacıyla yazıldığını düşünüyorum.”

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Ankara'da, pedofili içerikli bölümleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez ile yayıncısı Alaattin Topçu, savcılık sorgularının ardından 'müstencenlik' suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Yurtvermez ve Topçu, adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.