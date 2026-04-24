Zürafa Şakir ile Selvi'nin yavrusu ilk kez ziyaretçilerle buluştu

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın simgelerinden biri olan Şakir ve Selvi adlı zürafa çiftin dünyaya gelen erkek yavrusu ziyaretçilerle buluştu.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise dördüncü büyük doğal yaşam alanlarından biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen erkek zürafa yavrusu, ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıktı.

Parkın maskotu haline gelen ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören yavru zürafa, Türkiye'de doğan ilk zürafa oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazetecilere, Doğal Yaşam Parkı'nda Şakir ve Selvi'nin bir aşk hikayesinin olduğunu söyledi.

Zürafanın ömrünün 25 yıl olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Şakir'in yaşı 30'a yaklaşmıştı. Şakir'e bir eş lazımdı. Türkiye'de araştırdık. Kayseri'de olduğunu söylediler. Biz de başkanımızdan rica ettik ve Selvi'yi aldık. Burada 'Selvi boylum al yazmalım' şeklinde bir düğün töreni yaparak ikisini evlendirdik. Uzun süre çocuklarının olmasını bekledik. Selvi hamile kaldı. 15 aylık hamilelik süreci yaşandı. 'Şakir' bu durumu göremedi ve bir zürafanın ömründen çok fazla yaşadı. Şu anda Şakir'in erkek bebeği oldu. Türkiye'de ilk kez bir zürafa dünyaya geldi. Aslında nasıl doğa ve hayvan dostu bir şehir olduğumuzun en büyük göstergesi."

Doğal Yaşam Parkı'nın 23 Nisan’da 28 bin ziyaretçiyi ağırladığını dile getiren Şahin, 1 milyon metrekare yeşil alan içerisinde tam bir doğal hayatın olduğunu dile getirdi.

Doğal Yaşam Parkı'nda çok iyi yetişmiş bir ekibin olduğunu ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Ben Celal Özsöyler başkanın huzurunda çok teşekkür ediyorum. Şimdi Şakir'in oğlunun adı ne olsun? Onun için anket yapacağız. Anket sonucunda en çok talep edilen hangi isim olursa yeni doğan zürafa bebeğin adını onu koyacağız. Bebek zürafayı görmek için Gaziantep'e gelin. Şimdi bana soruyorlar. Başkanım niye böyle çok doğuruyorlar? diye. Ben de diyorum ki mutlular. Biz hayvanlarımıza gastronomi şehrinde çok iyi bakıyoruz. Kebap, lahmacun, baklava ile besliyoruz. Günün sonunda da yavru sayımız artıyor. Onlar mutlu, biz mutluyuz. Gelen ziyaretçilerimiz mutlu. Bu bebeklerimizi görmek için herkesi yeniden buraya davet ediyoruz."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler ise Türkiye'nin doğurganlık oranı en yüksek hayvanat bahçelerinden biri olduklarını belirterek, "Burada hayvan kendini huzurlu hissediyor. Hayvanlar Doğal Yaşam Parkı'nda huzurlu olduğu için doğurganlık oranı fazla oluyor. Deve, lama, keçi ve kanguruların hepsinin yavruları oldu. Doğal Yaşam Parkı'nın doğurganlık oranı yüzde 53 oranında" dedi.

Konuşmaların ardından Şahin ve Özsöyler, Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya yeni gelen yavruları ziyaret ederek onları besledi.

11 Aralık'ta 2025'te, 2001 yılında Atatürk Orman Çiftliği'nden parka getirilen ve uzun yıllar kentin sevilen hayvanları arasında yer alan Şakir'in ileri yaşa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 32 yaşında öldüğü bildirilmişti.