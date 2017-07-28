TEKNOLOJİ

GTA IV hakkında her şey

28 Temmuz 2017 Cuma, 11:06:11 HABERTURK.COM

En popüler oyun serilerinden Grand Theft Auto'nun 6. sürümü için hazırlıkların başladığı söyleniyor. İşte yeni GTA hakkında bilinen tüm detaylar

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    Son oyunu Grand Theft Auto V, ya da popüler adıyla GTA 5, Kasım 2016 verilerine göre 70 milyondan fazla sattı.

     

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    2013'ün eylül ayında tanıtılan oyun, birçok oyun serisini geride bıraktı. Şimdi oklar yapımcı ve geliştirici Rockstar Games'in üzerinde, zira bir söylentiye göre, oyunun yeni sürümü hazırlanıyor.

     

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    Tim Neff adlı bir oyuncunun karakter canlandırma için yaptığı çalışmayı CV'sine eklemesi, GTA 6'nın üretim aşamasında olduğu söylentilerini kuvvetlendirdi.

     

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    GTA VI adıyla anılacak oyun hakkındaki söylentiyi Neff, Twitter'dan yalanladı, ancak bunun kontratının bir parçası olma ihtimali var.

     

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    GTA 6 ne zaman piyasaya çıkacak?

    Henüz yeni oyunun çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi yok. Ancak Red Dead Redemption 2'nin 2018'de çıkacağı düşünülürse, muhtemelen 2019'a kadar oyunu beklemek gerekecek.

     

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