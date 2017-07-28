TEKNOLOJİ
GTA IV hakkında her şey
28 Temmuz 2017 Cuma, 11:06:11 | Güncelleme: 11:10:53
HABERTURK.COM
En popüler oyun serilerinden Grand Theft Auto'nun 6. sürümü için hazırlıkların başladığı söyleniyor. İşte yeni GTA hakkında bilinen tüm detaylar
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Son oyunu Grand Theft Auto V, ya da popüler adıyla GTA 5, Kasım 2016 verilerine göre 70 milyondan fazla sattı.
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2013'ün eylül ayında tanıtılan oyun, birçok oyun serisini geride bıraktı. Şimdi oklar yapımcı ve geliştirici Rockstar Games'in üzerinde, zira bir söylentiye göre, oyunun yeni sürümü hazırlanıyor.
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Tim Neff adlı bir oyuncunun karakter canlandırma için yaptığı çalışmayı CV'sine eklemesi, GTA 6'nın üretim aşamasında olduğu söylentilerini kuvvetlendirdi.
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GTA VI adıyla anılacak oyun hakkındaki söylentiyi Neff, Twitter'dan yalanladı, ancak bunun kontratının bir parçası olma ihtimali var.
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GTA 6 ne zaman piyasaya çıkacak?
Henüz yeni oyunun çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi yok. Ancak Red Dead Redemption 2'nin 2018'de çıkacağı düşünülürse, muhtemelen 2019'a kadar oyunu beklemek gerekecek.
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GTA 6 hakkındaki haberler
GTA 6 hakkında ilk resmi bilgi Rockstar Games'in Başkanı Leslie Benzies'ten geldi. Oyunun ilk geliştirme aşaması hakkında "GTA 6'nın nasıl olacağını bilmiyoruz ama fikirlerimiz var" diyerek ipucu vermişti.
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Benzie, oyunun önce fikirle başladığını ve ilk sorunun da nerede geçeceği olduğunu söyledi. Konum, görevleri de belirliyor. Örneğin Los Angeles, New York ya da Miami'de yapılabilecekler oldukça farklı.
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Bir söylentiye göre, GTA 6, tüm ABD'de geçecek. Şirketin ülkenin haritası üzerinde çalıştığı söyleniyor.
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Bu durumda oyunun çıkış tarihi de 2020'yi bulabilir.