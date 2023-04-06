Araçların üzerinde yer alan plakalar, harfler ile rakamlardan meydana gelirler ve bu yazılar belirli bir coğrafi bölgeyi işaret etmektedir. Peki, 09 hangi şehrin plakası? Aydın ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar...
09 Plaka Numarası Hangi İlin?
Türkiye’de kullanılmakta olan, 09 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Aydın olacaktır. 1919 yılına kadar bir sancak olarak var olan Aydın, cumhuriyetin ilanın edilmesinin hemen ardından 1923 yılında vilayet statüsü kazanmıştır. Aydın ilinin bir plaka koduna sahip olması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962 senesinde yürürlüğe giren bir yönetmelikle, Türkiye’deki 67 ile bir plaka kodu verilmiş ve Aydın da alfabetik sıralamadaki yerine göre 09 plaka kodunu almıştır.
Ege Bölgesi’nin önemli şehirlerinden biri olan Aydın’ın nüfusu 1 milyon 148 bin 241 iken, yüzölçümü ise 7.943 kilometrekaredir. Bölgesinin kalabalık şehirlerinden bir tanesi olan Aydın’ın bu nüfusu, kullanılan kara taşıtları sayısına da yansımış ve TÜİK’in 2022 verilerine göre 525 bin 427 aracın bu vilayette trafiğe kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.
Aydın İlçelerinin Plaka Kodları
Türkiye’de, tıpkı illerin plaka kodları olduğu gibi bu vilayetlere bağlı olan ilçelerin de kendilerine has bir plaka gruplandırması bulunmaktadır. İllerde bu sınıflandırma, plakaların ilk sırasında yer alan rakamlar ile yapılırken; ilçelerde ise durum bundan farklıdır. Bir aracın hangi ilçede trafiğe kayıtlı olduğunu belirleyen gruplandırma, plakaların orta sırasında yer alan harfler ile gerçekleştirilmektedir.
Aydın’ın Merkez, Nazilli, Söke, Didim, Çine, Kuşadası, Buharkent, Bozdoğan, Karacasu, Koçarlı, Köşk, Germencik, Yenipazar ve İncirliova ilçelerinin plaka harf grupları ise şu şekildedir:
Merkez İlçelerin Plaka Kodları:
- 09 AC 001 – 09 AZ 999
- 09 AAB 01 – 09 AZZ 99
- 09 DA 001 – 09 DZ 999
- 09 EA 001 – 09 EZ 999
- 09 FA 001 – 09 FZ 999
- 09 KA 001 – 09 KZ 999
- 09 M 0001 – 09 M 1500
- 09 MA 001 – 09 MZ 999
- 09 HA 001 – 09 HZ 999
- 09 N 0001 – 09 N 999
- 09 P 0001 – 09 P 1500
- 09 T 0001 – 09 T 2000
- 09 ÖZEL 001 – 09 ÖZEL 100
Nazilli İlçesi Plaka Kodları:
- 09 M 1501 – 09 M 2500
- 09 NA 001 – 09 NZ 999
- 09 N 1501 – 09 N 2500
- 09 P 1501 – 09 P 2500
- 09 PA 001 – 09 RZ 999
- 09 RA 001 – 09 RZ 999
- 09 R 0001 – 09 R 9999
- 09 T 2001 – 09 T 3000
- 09 ÖZEL 101 – 09 ÖZEL 150
Söke İlçesi Plaka Kodları:
- 09 JA 001 – 09 JZ 999
- 09 M 2501 – 09 M 3500
- 09 P 2501 – 09 P 3500
- 09 SA 001 – 09 SZ 999
- 09 S 0001 – 09 S 9999
- 09 T 3001 – 09 T 4000
- 09 ÖZEL 151 – 09 ÖZEL 200
Didim İlçesi Plaka Kodları:
- 09 D 0001 – 09 D 9999
- 09 M 6251 – 09 M 6750
- 09 P 6251 – 09 P 6750
- 09 T 7001 – 09 T 7500
- 09 YA 001 – 09 YZ 999
- 09 ÖZEL 451 – 09 ÖZEL 500
Çine İlçesi Plaka Kodları:
- 09 LA 001 – 09 LZ 999
- 09 M 4501 – 09 M 5000
- 09 P 4501 – 09 P 5000
- 09 T 5001 – 09 T 5500
- 09 ÖZEL 251 – 09 ÖZEL 300
Kuşadası İlçesi Plaka Kodları:
- 09 BA 001 – 09 BZ 999
- 09 BAA 01 – 09 BZZ 99
- 09 K 0001 – 09 K 9999
- 09 L 0001 – 09 L 9999
- 09 M 3501 – 09 M 4500
- 09 P 3501 – 09 P 4500
- 09 T 4001 – 09 T 5000
- 09 ÖZEL 201 – 09 ÖZEL 250
Buharkent İlçesi Plaka Kodları:
- 09 M 6751 – 09 M 7000
- 09 P 6751 – 09 P 7000
- 09 T 7501 – 09 T 8000
- 09 ZA 001 – 09 ZZ 999
- 09 ÖZEL 501 – 09 ÖZEL 550
Bozdoğan İlçesi Plaka Kodları:
- 09 B 0001 – 09 B 9999
- 09 E 0001 – 09 E 9999
- 09 M 7001 – 09 M 7250
- 09 P 7001 – 09 P 7250
- 09 T 8001 – 09 T 8500
- 09 ÖZEL 551 – 09 ÖZEL 600
Karacasu İlçesi Plaka Kodları:
- 09 H 0001 – 09 H 9999
- 09 M 7501 – 09 M 7750
- 09 P 7501 – 09 P 7750
- 09 T 9001 – 09 T 9300
- 09 ÖZEL 651 – 09 ÖZEL 700
Koçarlı İlçesi Plaka Kodları:
- 09 M 6001 – 09 M 6250
- 09 P 6001 – 09 P 6250
- 09 T 6501 – 09 T 7000
- 09 VA 001 – 09 VZ 999
- 09 ÖZEL 401 – 09 ÖZEL 450
Köşk İlçesi Plaka Kodları:
- 09 M 8001 – 09 M 8250
- 09 P 8001 – 09 P 8250
- 09 T 9501 – 09 T 9750
- 09 U 0001 – 09 U 9999
- 09 ÖZEL 751 – 09 ÖZEL 800
Germencik İlçesi Plaka Kodları:
- 09 M 5001 – 09 M 5500
- 09 P 5001 – 09 P 5500
- 09 T 5501 – 09 T 6000
- 09 TA 001 – 09 TZ 999
- 09 ÖZEL 301 – 09 ÖZEL 350
Yenipazar İlçesi Plaka Kodları:
- 09 M 7751 – 09 M 8000
- 09 P 7751 – 09 P 8000
- 09 T 9301 – 09 T 9500
- 09 Y 0001 – 09 Y 9999
- 09 ÖZEL 701 – 09 ÖZEL 750
İncirliova İlçesi Plaka Kodları:
- 09 M 5501 – 09 M 6000
- 09 P 5501 – 09 P 6000
- 09 T 6001 – 09 T 6500
- 09 UA 001 – 09 UZ 999
- 09 ÖZEL 351 – 09 ÖZEL 400
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