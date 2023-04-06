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Dünya üzerinde karayolu ile ulaşımın yaygınlaşmasının ardından bir gereklilik olarak ortaya çıkan taşıt plakaları, o günden bugüne hala kullanılmaktadır. Peki, 10 hangi şehrin plakası? Balıkesir ilçelerinin plaka kodları nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

10 Plaka Numarası Hangi İlin?

10 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Balıkesir olacaktır. Cumhuriyetin ilanından üç sene sonra 1926’da il statüsü kazanan Balıkesir’in bir plaka koduna sahip olması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 24 Ekim 1962 tarihinde yürürlüğe giren bir yönetmelikle, Türkiye’de vilayet statüsünde olan tüm yerlere bir plaka kodu tahsis edilmiş ve Balıkesir de 10 plaka kodunu almıştır.

Marmara Bölgesi’nin önemli şehirlerinden bir tanesi olan Balıkesir 1 milyon 257 bin 590 kişilik nüfusuyla, Türkiye’nin kalabalık şehirlerinden bir tanesidir ve bu nüfus, Balıkesir iline kayıtlı olan araçların sayısına da yansımaktadır. 2022 TÜİK verilerine göre Balıkesir’de, hususi otomobillerden tarım alanlarında kullanılan traktörlere kadar toplam 542 bin 592 adet kayıtlı araç bulunmaktadır.

Balıkesir İlçelerinin Plaka Kodları

Vilayetlere bağlı olan ilçelerin plaka gruplandırması illerde olduğu gibi rakamla değil harfler ile yapılmaktadır. Plakaların ortasında yer alan harf ya da harf grupları, o aracın hangi ilçede trafiğe kayıtlı olduğunu göstermektedir.

Balıkesir’in Merkez ilçeleri, Edremit ilçesi, Erdek ilçesi, Havran ilçesi, Burhaniye ilçesi, Susurluk ilçesi, Bandırma ilçesi, Manyas ilçesi, Gönen ilçesi, Ayvalık ilçesi, Balya ilçesi ve Dursunbey ilçesinin plaka harf grupları şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

10 AC 001 - 10 AZ 999

10 D 0001 - 10 D 9999

10 DA 001 - 10 DZ 999

10 EA 001 - 10 EZ 999

10 F 0001 - 10 F 9999

10 FA 001 - 10 FZ 999

10 HA 001 - 10 HZ 999

10 J 00001 - 10 J 10000

10 M 00001 - 10 M 10000

10 MA 001 - 10 MZ 999

10 S 00001 - 10 S 10000

10 T 0001 - 10 T 2000

10 U 0001 - 10 U 9999

10 V 0001 - 10 V 9999

10 Z 0001 - 10 Z 9999

Edremit İlçesi Plaka Kodları:

10 J 15001 - 10 J 20000

10 KA 001 - 10 KZ 999

10 LA 001 - 10 LZ 999

10 M 15001 - 10 M 20000

10 N 0001 - 10 N 9999

10 S 15001 - 10 S 20000

10 T 3001 - 10 T 3900

Erdek İlçesi Plaka Kodları:

10 E 0001 - 10 E 9999

10 J 31001 - 10 J 33000

10 J 43001 - 10 J 44000

10 M 31001 - 10 M 33000

10 S 31001 - 10 S 33000

10 T 7101 - 10 T 7650

Havran İlçesi Plaka Kodları:

10 H 0001 - 10 H 9999

10 J 35001 - 10 J 36000

10 M 35001 - 10 M 36000

10 S 35001 - 10 S 36000

10 T 7901 - 10 T 8150

Burhaniye İlçesi Plaka Kodları:

10 J 26001 - 10 J 28000

10 J 44001 - 10 J 45000

10 M 26001 - 10 M 28000

10 RA 001 - 10 RZ 999

10 S 26001 - 10 S 28000

10 T 5601 - 10 T 6400

Susurluk İlçesi Plaka Kodları:

10 J 23001 - 10 J 26000

10 M 23001 - 10 M 26000

10 S 23001 - 10 S 26000

10 SA 001 - 10 SZ 999

10 T 4751 - 10 T 5600

Bandırma İlçesi Plaka Kodları:

10 AAB 01 - 10 AAZ 99

10 J 10001 - 10 J 15000

10 M 10001 - 10 M 15000

10 NA 001 - 10 NZ 999

10 PA 001 - 10 PZ 999

10 S 10001 - 10 S 15000

10 T 2001 - 10 T 3000

Manyas İlçesi Plaka Kodları:

10 J 36001 - 10 J 37000

10 K 0001 - 10 K 9999

10 M 36001 - 10 M 37000

10 S 36001 - 10 S 37000

10 T 8151 - 10 T 8400

Gönen İlçesi Plaka Kodları

10 CAA 01 - 10 CZZ 99

10 J 28001 - 10 J 30999

10 M 28001 - 10 M 30

10 S 28001 - 10 S 30999

10 T 6401 - 10 T 7100

10 TA 001 - 10 TZ 999

Ayvalık İlçesi Plaka Kodları:

10 BAA 01 - 10 BZZ 99

10 J 20001 - 10 J 23000

10 M 20001 - 10 M 23000

10 S 20001 - 10 S 23000

10 T 3901 - 10 T 4750

Balya İlçesi Plaka Kodları:

10 B 0001 - 10 B 9999

10 J 42001 - 10 J 43000

10 M 42001 - 10 M 43000

10 S 42001 - 10 S 43000

10 T 9601 - 10 T 9850

Dursunbey İlçesi Plaka Kodları:

10 J 38001 - 10 J 39000

10 M 38001 - 10 M 39000

10 S 38001 - 10 S 39000

10 VA 001 - 10 VZ 999

10 T 8651 - 10 T 8900