Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik 10 Nerenin Plakası? 10 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
ABONE OL

10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Karayolları taşıtlarının ön ve arka tamponlarında yer alan plakalar; o aracın resmî kurumlar tarafından tanınıp bilinmesini ve sorumluluğunun kimde olduğunun saptanması adına kullanılan tabelalardır. Araçların kimlik kartları olan bu plakalar sayesinde, bu araçların trafik içindeki denetimleri yapılmakta ve o araç sahiplerine hukuki bazı sorumluluklar yüklenmektedir. Tüm dünyada kullanılan araç plakaları, üzerlerinde yer alan rakamlar ve harfler aracılığıyla birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Peki, Türkiye’de 10 plaka numarası hangi ilin? 10 nerenin plakası? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

10 Nerenin Plakası? 10 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Dünya üzerinde karayolu ile ulaşımın yaygınlaşmasının ardından bir gereklilik olarak ortaya çıkan taşıt plakaları, o günden bugüne hala kullanılmaktadır. Peki, 10 hangi şehrin plakası? Balıkesir ilçelerinin plaka kodları nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

10 Plaka Numarası Hangi İlin?

10 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Balıkesir olacaktır. Cumhuriyetin ilanından üç sene sonra 1926’da il statüsü kazanan Balıkesir’in bir plaka koduna sahip olması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 24 Ekim 1962 tarihinde yürürlüğe giren bir yönetmelikle, Türkiye’de vilayet statüsünde olan tüm yerlere bir plaka kodu tahsis edilmiş ve Balıkesir de 10 plaka kodunu almıştır.

Marmara Bölgesi’nin önemli şehirlerinden bir tanesi olan Balıkesir 1 milyon 257 bin 590 kişilik nüfusuyla, Türkiye’nin kalabalık şehirlerinden bir tanesidir ve bu nüfus, Balıkesir iline kayıtlı olan araçların sayısına da yansımaktadır. 2022 TÜİK verilerine göre Balıkesir’de, hususi otomobillerden tarım alanlarında kullanılan traktörlere kadar toplam 542 bin 592 adet kayıtlı araç bulunmaktadır.

Balıkesir İlçelerinin Plaka Kodları

Vilayetlere bağlı olan ilçelerin plaka gruplandırması illerde olduğu gibi rakamla değil harfler ile yapılmaktadır. Plakaların ortasında yer alan harf ya da harf grupları, o aracın hangi ilçede trafiğe kayıtlı olduğunu göstermektedir.

Balıkesir’in Merkez ilçeleri, Edremit ilçesi, Erdek ilçesi, Havran ilçesi, Burhaniye ilçesi, Susurluk ilçesi, Bandırma ilçesi, Manyas ilçesi, Gönen ilçesi, Ayvalık ilçesi, Balya ilçesi ve Dursunbey ilçesinin plaka harf grupları şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

  • 10 AC 001 - 10 AZ 999
  • 10 D 0001 - 10 D 9999
  • 10 DA 001 - 10 DZ 999
  • 10 EA 001 - 10 EZ 999
  • 10 F 0001 - 10 F 9999
  • 10 FA 001 - 10 FZ 999
  • 10 HA 001 - 10 HZ 999
  • 10 J 00001 - 10 J 10000
  • 10 M 00001 - 10 M 10000
  • 10 MA 001 - 10 MZ 999
  • 10 S 00001 - 10 S 10000
  • 10 T 0001 - 10 T 2000
  • 10 U 0001 - 10 U 9999
  • 10 V 0001 - 10 V 9999
  • 10 Z 0001 - 10 Z 9999

Edremit İlçesi Plaka Kodları:

  • 10 J 15001 - 10 J 20000
  • 10 KA 001 - 10 KZ 999
  • 10 LA 001 - 10 LZ 999
  • 10 M 15001 - 10 M 20000
  • 10 N 0001 - 10 N 9999
  • 10 S 15001 - 10 S 20000
  • 10 T 3001 - 10 T 3900

Erdek İlçesi Plaka Kodları:

  • 10 E 0001 - 10 E 9999
  • 10 J 31001 - 10 J 33000
  • 10 J 43001 - 10 J 44000
  • 10 M 31001 - 10 M 33000
  • 10 S 31001 - 10 S 33000
  • 10 T 7101 - 10 T 7650

Havran İlçesi Plaka Kodları:

  • 10 H 0001 - 10 H 9999
  • 10 J 35001 - 10 J 36000
  • 10 M 35001 - 10 M 36000
  • 10 S 35001 - 10 S 36000
  • 10 T 7901 - 10 T 8150

Burhaniye İlçesi Plaka Kodları:

  • 10 J 26001 - 10 J 28000
  • 10 J 44001 - 10 J 45000
  • 10 M 26001 - 10 M 28000
  • 10 RA 001 - 10 RZ 999
  • 10 S 26001 - 10 S 28000
  • 10 T 5601 - 10 T 6400

Susurluk İlçesi Plaka Kodları:

  • 10 J 23001 - 10 J 26000
  • 10 M 23001 - 10 M 26000
  • 10 S 23001 - 10 S 26000
  • 10 SA 001 - 10 SZ 999
  • 10 T 4751 - 10 T 5600

Bandırma İlçesi Plaka Kodları:

  • 10 AAB 01 - 10 AAZ 99
  • 10 J 10001 - 10 J 15000
  • 10 M 10001 - 10 M 15000
  • 10 NA 001 - 10 NZ 999
  • 10 PA 001 - 10 PZ 999
  • 10 S 10001 - 10 S 15000
  • 10 T 2001 - 10 T 3000

Manyas İlçesi Plaka Kodları:

  • 10 J 36001 - 10 J 37000
  • 10 K 0001 - 10 K 9999
  • 10 M 36001 - 10 M 37000
  • 10 S 36001 - 10 S 37000
  • 10 T 8151 - 10 T 8400

Gönen İlçesi Plaka Kodları

  • 10 CAA 01 - 10 CZZ 99
  • 10 J 28001 - 10 J 30999
  • 10 M 28001 - 10 M 30
  • 10 S 28001 - 10 S 30999
  • 10 T 6401 - 10 T 7100
  • 10 TA 001 - 10 TZ 999

Ayvalık İlçesi Plaka Kodları:

  • 10 BAA 01 - 10 BZZ 99
  • 10 J 20001 - 10 J 23000
  • 10 M 20001 - 10 M 23000
  • 10 S 20001 - 10 S 23000
  • 10 T 3901 - 10 T 4750

Balya İlçesi Plaka Kodları:

  • 10 B 0001 - 10 B 9999
  • 10 J 42001 - 10 J 43000
  • 10 M 42001 - 10 M 43000
  • 10 S 42001 - 10 S 43000
  • 10 T 9601 - 10 T 9850

Dursunbey İlçesi Plaka Kodları:

  • 10 J 38001 - 10 J 39000
  • 10 M 38001 - 10 M 39000
  • 10 S 38001 - 10 S 39000
  • 10 VA 001 - 10 VZ 999
  • 10 T 8651 - 10 T 8900
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

09 Nerenin Plakası? 09 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait? htka
GÜNDEM 09 nerenin plakası?
08 Nerenin Plakası? 08 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 08 nerenin plakası?
07 Nerenin Plakası? 07 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 07 nerenin plakası?
Son dakika: YSK'dan Emek ve Özgürlük İttifakı açıklaması
GÜNDEM EMEP, Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan ayrıldı
06 Nerenin Plakası? 06 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 06 nerenin plakası?
Antalya'da çakmakla gelen facia!
GÜNDEM Antalya'da çakmakla gelen facia!
ABD'deki sosyal medya yasası Türki̇ye’de polemiğe yol açtı
GÜNDEM ABD'deki sosyal medya yasası Türki̇ye’de polemiğe yol ...
05 Nerenin Plakası? 05 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 05 nerenin plakası?
Ankara'da sağlık çalışanına şiddet! Doktoru ve sekreterini yumrukladı - Güncel haberler
GÜNDEM Ardı arkası kesilmiyor! Doktoru ve sekreterini ...
Son dakika haberi: İklim uzmanlarından Çeşme açıklaması: Daha çok dolu yağışı görülecek!
GÜNDEM İklim uzmanlarından Çeşme açıklaması: Daha çok ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.