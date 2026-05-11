Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 1,5 saatlik yol, feribotla 1,5 dakika | Son dakika haberleri

        Muğla'da 1,5 saatlik yol, feribotla 1,5 dakika

        Muğla'nın dünyaca ünlü Dalyan Kanalı üzerinde Köyceğiz ile Ortaca'yı birbirine bağlayan feribot seferleri, kara yoluyla yaklaşık 1,5 saat süren ulaşımı 1,5 dakikaya kadar indiriyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 11:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı üzerinde 2016 yılından bu yana hizmet veren feribot hatları, Köyceğiz'in Çandır Mahallesi ile Ortaca'nın Dalyan Mahallesi arasında ulaşımı sağlıyor.

        2

        Kanalın dar yapısı sayesinde bir hatta geçiş yaklaşık 50 saniyede tamamlanırken, diğer hatta yolculuk ortalama 1,5 dakika sürüyor. Böylece kara yolunda yaklaşık 1,5 saati bulan mesafe dakikalar içerisinde aşılmış oluyor.

        3

        Feribot seferleri ilk olarak Çandır Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların ve tarımla uğraşan üreticilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla başlatıldı. Zaman içerisinde bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken feribotlar, Dalyan Tekne Kooperatifi tarafından işletiliyor.

        4

        Sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar karşılıklı sefer düzenlenen hatlarda aynı anda en fazla 4 aracın taşınabildiği küçük ölçekli feribotlarla otomobil, motosiklet, traktör, minibüs ve yayaların geçişi sağlanıyor.

        5

        Ayrıca Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan feribot hattı boyunca sazlık alanlar, kuş sesleri ve su yüzeyindeki doğal manzara yolculara keyifli bir yolculuk imkanı sunuyor. Bölgedeki antik kentler ile göl ve deniz ekosistemleri de hattın çevresinde yer alıyor.

        6

        Özellikle yaz aylarında artan turizm hareketliliğiyle birlikte bölgedeki ulaşım yükünü hafifleten sistem kapsamında ikinci feribot hattının da devreye alınmasıyla kapasitenin artırıldığı belirtildi. Feribotların, ambulans, itfaiye ve diğer acil müdahale araçlarının karşı kıyıya hızlı ulaşımında da önemli rol oynadığı kaydedildi.

        7

        Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, "Dalyan, 1988 yılında Köyceğiz ile birlikte koruma altına alınan bir bölge. Dalyan Kanalı'nın önemine gelirsek, akşama kadar deniz göle, sabaha kadar ise göl denize akıyor. Gel-git sırasında denizdeki canlılar göle ulaşıyor. Göldeki canlılar da istediği zamanda tekrar denize dönüyor. Sazlıklar tamamen filtre görevi görüyor. Dalyan, Avrupa'nın en güzel korunan ekosistemidir. Kanalın karşı tarafı Köyceğiz sınırları içerisindedir. Orada ekoköy Çandır Mahallesi bulunuyor. Eskiden arabayla karşıya geçebilmek için 70 kilometre yol 1,5 saatte gidiliyordu. Feribotlar ile 1,5 saatlik yol, 1,5 dakikada geçiliyor" dedi.

        8

        Öte yandan feribot geçiş ücretlerinin yaya için 25 lira, motosiklet için 80 lira, otomobil için 155 lira, minibüs için 185 lira, kamyonet için 195 lira, traktör için 155 lira, kamyon için 225 lira ve karavan için 320 lira olduğu belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cinayetin şüphelisi, Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı

        Şanlıurfa'da motosikletli ve kar maskeli 2 kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybeden Abdullah Kürşat Yıldırım'ın (30) cinayet şüphelisi Cuma Bakdur (44), Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken Edirne'de yakalandı. Şüphelinin, alacaklısı olduğunu öne sürdüğü M.D.'yi hedef aldığı ancak yanlışlıkla Y...
        #muğla haberleri
        #feribot
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        ABD'den İstanbul'a uyuşturucu kargosu! Nefes kesen operasyon!
        ABD'den İstanbul'a uyuşturucu kargosu! Nefes kesen operasyon!
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Hayvan pazarı savaş alanına döndü! 1 ölü, 13 yaralı var!
        Hayvan pazarı savaş alanına döndü! 1 ölü, 13 yaralı var!
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        200 yıl devam eden sıra dışı ritüel: Günah yiyicilik
        200 yıl devam eden sıra dışı ritüel: Günah yiyicilik
        İstanbul'da taksiciye uyuşturucu dayağı!
        İstanbul'da taksiciye uyuşturucu dayağı!
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?