MasterChef Türkiye'nin son bölümünde çeşitli ciğer yemekleri vardı. Mavi ve Kırmızı takım kıyasıya rekabet etti ancak Mavi takım galip geldi. Mavi takım üyeleri para ödülünü alabilmek için Edirne tava ciğeri ve meyhane pilavı yaptı. Barbaros oyun sırasında elini yaraladı, Özgül ise ciğerini yaktı. MasterChef ödül oyununu kim aldı?

MASTERCHEF PARA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Şefler en çok Barbaros ile Eray'ın tabağını beğendi. Ancak Barbaros tarifi yanlış yaptığı için para ödülü Eray'ın oldu. Geçen hafta para ödülünü Özgül kazanmıştı.