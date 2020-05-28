Kaynar su, elektrik, ateş veya kimyasal maddelerin yanlış kullanılması sonucunda vücutta oluşan tahribata yanık denir, tüm organizmayı tehlike altına sokan tehlikeli bir cilt tahribatıdır. İnsan yaşamı boyunca en az bir/birkaç kez başına gelir.

Birinci derece yanıklar (spidermal) yüzeysel yanıklardır. En üst deri tabakası olan epidermisi etkiler. Ödem oluşabilir ve su toplanması görülmez. Birinci derece yanık kırmızı, kuru ve acı vericidir; ancak kısa sürede iz bırakmadan iyileşir. Güneş yanıkları bu tarz yanıklardandır. Kullanılan topikalanestezik ilaçlar, nemlendirici ve yağlı kremlerle 12 hafta içinde yanık deri yüzeysel olarak dökülür.

1. Derece Yanık Tedavisi Evde Nasıl Yapılır?

Birinci derece yani “hafif yanıklar”da evde yapılacak ilk şey musluğu açıp 45 dakika soğuk suyun altına yanık bölgeyi tutmaktır, buz uygulamak yanlıştır, cilt dokusuna zarar verebilir. Daha sonra yanık ağrısının arttığı zamanlarda soğuk su dolu bir kâsede 510 dakika bekletilebilir. Bu işlem, yanık oluştuktan en fazla 20 dakika içinde yapılmalıdır. Ağrı devam ediyorsa aloevera jeli sürülebilir. Böylelikle ağrı ve şişlik azaltılabilir. Vazelin sürülmemelidir, yanığın hava almasını engeller, yanma hissini artırır. Antibiyotik bir merhem de kullanılabilir. Yanık bölgesi, steril sargı beziyle sarılabilir.

23 günlük yanıkta, aloevera yaprağından elde edilen aloe suyu sürülebilir. Yanık ağrı yapıyorsa reçetesiz ağrı kesici kullanılabilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler