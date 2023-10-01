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        Haberler Gündem 1 Ekim Dünya Kahve Günü mesajları! Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel ve anlamlı Kahve Günü mesajı ve sözleri

        1 Ekim Dünya Kahve Günü mesajları! Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel Kahve Günü sözleri

        Tüm dünyada ve ülkemizde milyonlarca kahve tutkununun merakla beklediği 1 Ekim Dünya Kahve Günü kutlanıyor. Bu özel günde gerek sosyal medyadan gerek kısa mesaj yoluyla sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel ve anlamlı mesajları bir araya getirdik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 15:10 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:10
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        1 Ekim Dünya Kahve Günü'nüz kutlu olsun. Dünyanın dört bir yanında birbirinden keyifli etkinliklerle kutlanan bu güzel güne dair birbirinden anlamlı ve eğlenceli kahve günü mesajları ve sözlerini bir araya getirdik. İşte, hem Dünya Kahve Günü mesajları hem de Kahve Günü'nün ortaya çıkış hikayesi...

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        DÜNYA KAHVE GÜNÜ İLE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        International Coffee Organisation - Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)'ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle "Kahve Günü" olarak kutluyor. Kahve üretiminin yüzde 98'ini, tüketiminin ise yüzde 83'ünü oluşturan üye ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor. Ancak, "Kahve Günü" ülkemizde de 29 Eylül'den itibaren çeşitli promosyonlar ve etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Aslında kahveyi sevenlere her gün kahve günü, ama ICO kutlamaların 29 Eylül'de başlamasını, 1 Ekim'in ise "Dünya Kahve Günü" olarak kabul edilmesi kararını aldı.

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        Ulusal Kahve Günü adı altında 29 Ekim'de yapılan kutlamanın kaynağı ise Japonya'ya dayanıyor. 1983 yılında Japonya Kahve Birliği'nin öncülüğünde (The All Japan Coffee Association) kutlanan Kahve Günü, 2005 yılında Amerika'da resmi hale gelmiş. Günümüzde ise bu özel günün kutlandığı tarihler farklı olsa da, amaç bir… O da kahve tutkunlarını bir araya toplayıp, bu özel içecekten daha çok keyif almalarını sağlayacak etkinliklere imza atmak.

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        DÜNYA KAHVE GÜNÜ SÖZLERİ

        Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır.

        Kahve dostun muhabbetine, sevgilinin gözlerine, ve arkadaşın sohbetine içilir.

        Sen zarif bir fincan ol ki, içine hoş kokulu kahve koysunlar.

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        Kahve, kendiliğinden bir dildir.

        Kahve cehennem kadar kara, ölüm kadar kuvvetli, sevgi kadar tatlı olmalı.

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        Hayatımı kahve kaşıklarıyla ölçüyorum.

        Dostlarla içilen kahve neşedir. Kahkahalar köpüklerin üzerinde yüzer.

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        Kahve bir kadını sever gibi, sade ve yavaş yavaş içilir.

        Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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