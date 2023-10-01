Haberler Gündem 1 Ekim Dünya Kahve Günü mesajları! Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel ve anlamlı Kahve Günü mesajı ve sözleri

1 Ekim Dünya Kahve Günü mesajları! Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel Kahve Günü sözleri Tüm dünyada ve ülkemizde milyonlarca kahve tutkununun merakla beklediği 1 Ekim Dünya Kahve Günü kutlanıyor. Bu özel günde gerek sosyal medyadan gerek kısa mesaj yoluyla sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel ve anlamlı mesajları bir araya getirdik! Habertürk Giriş: 01.10.2023 - 15:10 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:10 facebook

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1 Ekim Dünya Kahve Günü'nüz kutlu olsun. Dünyanın dört bir yanında birbirinden keyifli etkinliklerle kutlanan bu güzel güne dair birbirinden anlamlı ve eğlenceli kahve günü mesajları ve sözlerini bir araya getirdik. İşte, hem Dünya Kahve Günü mesajları hem de Kahve Günü'nün ortaya çıkış hikayesi...

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DÜNYA KAHVE GÜNÜ İLE NASIL ORTAYA ÇIKTI?



International Coffee Organisation - Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)'ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle "Kahve Günü" olarak kutluyor. Kahve üretiminin yüzde 98'ini, tüketiminin ise yüzde 83'ünü oluşturan üye ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor. Ancak, "Kahve Günü" ülkemizde de 29 Eylül'den itibaren çeşitli promosyonlar ve etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Aslında kahveyi sevenlere her gün kahve günü, ama ICO kutlamaların 29 Eylül'de başlamasını, 1 Ekim'in ise "Dünya Kahve Günü" olarak kabul edilmesi kararını aldı.