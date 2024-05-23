1 Ekim Hangi Burç? 1 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

1 Ekim gününde doğmuşsanız Güneş burcunuz bellidir. Güneş burcu, doğum saatiyle değişmez. Bunun üzerine birçok kişi 1 Ekim tarihinin hangi burca karşılık geldiğini öğrenmek üzere internet üzerinde arama yapar. Peki 1 Ekim burcu özellikleri nedir ve bu tarih hangi burca denk gelir? İşte aradıklarınız…

1 EKİM HANGİ BURÇ?

“1 Ekim hangi burç?” sorusunun cevabı için Terazi burcu gösterilebilir. Bu tarihte doğan insanlar, doğum saati fark etmeksizin Terazi burcu olur. Bir hava burcu olan Terazi’nin yönetici gezegeni Venüs’tür. Terazi burcu için bazı genel özellikler aşağıda sıralanmıştır;

Tatlı dilli

Romantik

Değişken

Zarif

Cazibeli

Hoş sohbet

Zaman zaman inatçı 1 EKİM BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ 1 Ekim burcu kadını cazibeli ve zarif özellikleriyle dikkat çekicidir. Güzel manzaralara bakmaktan ve doğa etkinliklerinden hoşlanan bu kadınların en öne çıkan özelliklerinden biri de tatlı dilidir. Kibar ve güleç tavırlarıyla dikkat çeken bu kadınlar, arkadaş çevresinde adaletli tavırlarıyla bilinir. Adalet özelliği sayesinde arkadaş ortamında öne çıkan bu kadınların çiçeğe olan sevgisi tartışılmazdır. Yaşadıkları ortamı güzel kokulu ve renkli çiçeklerle süslemeyi severler. Ayrıca bu kadınlar, görüntüsü estetik olan hemen hemen her şeye düşkündür.

1 EKİM BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ 1 Ekim burcu erkeği de tıpkı burcun kadınında olduğu gibi estetik konulara önem verir. Sanatçı ve kibar ruhlu erkekler Terazi’lerden çıkar. Sosyal ve uyumlu kişilik yapıları sayesinde çevrelerini arkadaşlarıyla doldururlar. Birçok konuda dinlemeyi ve yorum yapmayı severler. Sanatçı ruhla doğmuş Terazi erkekleri, estetik konusuna diğer erkeklerden daha fazla önem verir. Terazi burcu erkekleri de burcun kadınları gibi adalet arayışındadır. Adil olmayan durumlar karşısında tepki göstermekten çekinmez ve kolayca fikirlerini belirtirler.

1 EKİM YÜKSELENİ NEDİR? Peki 1 Ekim yükseleni nedir? Bu günde doğan insanlar için spesifik bir yükselen burçtan söz edilemez. Çünkü yükselen burç, doğum gününün yanı sıra saat ve konum ile bulunabilir. Güneş burcu gibi yalnızca doğum günü bilgisinin olması yeterli değildir. Şayet yükselen burcunuzu Terazi ise şu özelliklere sahip olabilirsiniz; Burçlar kuşağında en fazla sevilen insanlardan biri de yükselen Terazilerdir.

Anlaşamadıkları insan sayısı oldukça azdır.

Çevresel telkinlerden kolayca etkilenme gibi özellikleri vardır.

Yalan söylemekten ve kendilerine yalan söylenmesinden hiç hoşlanmazlar.

Yapmacık hareketleri hemen fark edebilirler.

Kararsızlık, onların belki de en fazla zorlandıkları özellikleridir. 1 EKİM BURCU YORUMU NE? 1 Ekim burcu yorumu için aşağıdaki maddelere göz gezdirebilirsiniz;