Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir haftalık Bahar Bayramı tatilinde 513,9 milyar yüen ( yaklaşık 76,21 milyar dolar) turizm geliri elde edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bahar Bayramı i çin verilen bir haftalık tatilde turizm gelirlerinin geçen yıla oranla yüzde 8,2 oranında artış gösterdiği kaydedildi.
Halkın genellikle toplu taşıma seçeneklerine yöneldiği ülkede tatil süresince 415 milyon şehirler arası seyahat yapıldığı belirtilirken, yaklaşık 76 milyar 210 milyon dolar turizm geliri elde edildiği dile getirildi.
Ayrıca tatilde halkın yüzde 40'ının müzeleri ziyaret ettiğine dikkat çekildi.
Geçen yıl Bahar Bayramı tatilinde 475 milyar yüen (yaklaşık 70 milyar dolar) turizm geliri elde edilmişti.
Yağışlı hava ve buzlanmanın Bahar Bayramı tatili dönüşünü zorlaştırdığı ülkede dün zincirleme trafik kazaları meydana gelmişti. Guicou eyaletindeki iki farklı otoyolda 100'den fazla aracın karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirmiş, 50'den fazla kişi de yaralanmıştı.
Anhui eyaletinde ise bir otoyolda 23 aracın zincirleme kaza yaptığı olayda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.
Çin'de geleneksel 12 hayvanlı takvime göre 5 Şubat'ta Domuz Yılı'na girildi. Yeni yıl ve Bahar Bayramı için bir haftalık resmi tatil ilan edilen ülkede dünyanın en büyük şehirlerarası yolculuk yoğunluğu yaşandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.