Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Tam kapanma süreci 17 Mayıs itibariyle başlamış yerine kademeli süreci başladı. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak? Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan konuşma sonrası gözler Haziran ayına çevrildi. İşte "Yasaklar ne zaman kalkacak?" sorusuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından detaylar...

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK? ERDOĞAN SİNYALİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticilerinin iştirakiyle çevrimiçi gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgına karşı en etkili yöntem olan aşı konusunda 29 milyon doza yaklaştık. Özellikle haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.